Az öreg, a vak, a háromlábú maradhat, a többit elviszik

– Nálam már kétszer is nagy pusztítást végeztek a kutyák – mondta az egyik mátyáshalmi tanya tulajdonosa, Ábrahám László. Ő és Hajdu Aladárné gyűjtötték össze a több mint 20 mátyáshalmi lakos aláírását a petícióhoz, amit a kútvölgyi lakossági fórumon adtak át Hegedűs Zoltán alpolgármesternek és Lázár János miniszternek, országgyűlési képviselőnek.A mátyáshalmiaknak ugyanis elegük lett abból, hogy a csomorkányi kereszteződéshez közeli tanya kutyái falkába verődve pusztítják az állataikat.– Jó egy éve jöttek be hozzám először a kutyák. A kerítés alját addig feszegették, amíg át nem fértek. Az anyakocámnak 6 malaca volt. A kutyáknak a kismalacokra fájt a foguk. Az anyadisznót végül addig idegesítették az acsarkodásukkal, hogy agyontaposta a malacokat. A kutyákat én zavartam el. Az eset után nem lehetett bírni a kocával, le kellett vágni. A kisteherautómat is megrongálták. Felugrottak a motorháztetőre, letörték az ablaktörlőt. Rendőrt hívtam. Nemrég megint bejöttek. Akkor 30 ezer forint körüli kárt okoztak, a csirkéimet pusztították. Az egyik disznómnak a fülét is megmarcangolták, a bikaborjúmhoz is bementek. Ittak a vizéből, ami tiszta vér lett. Gondolom, szomjasak lettek, miután jóllaktak a csirkékkel – mondta Ábrahám László.– Mindenkinek elege van ebből a helyzetből. A kutyák évek óta keserítik az életünket – mondta Hajdu Aladárné. Hozzátette: pár napja, mire hazaért a városból, a kutyák elintézték a tyúkjait. Egy másik asszonynak a gyöngyöseit pocskolták szét. Egy ugyancsak környékbeli tanyatulajdonosnak a kisbárányait tizedelték meg.– Az asszony, aki a kóbor kutyákat begyűjti, pár éve költözött ide. Többen is láttuk már, hogy a reggeli szürkületben, vagy este, már sötétedéskor berakja a kocsiba a kutyáit, elviszi őket 1-2 kilométerre, ott kirakja. Mire a kutyák hazaérnek, addigra jól is laknak. A nővel nem tudtunk beszélni, nem nagyon ért magyarul. Azt szeretnénk, ha a város felszámolná ezt az áldatlan állapotot. A kutyák nem tehetnek semmiről. Éhesek, hát szereznek maguknak ennivalót. Az emberé a felelősség. Néhány kilométerre innen van egy igazi kutyamenhely. Ott rendben mennek a dolgok. Még soha nem hallottuk, hogy az ottani kutyák bármi kárt tettek volna – mondta Hajdu Aladárné.

– Abba beleegyeztünk, hogy a tizenvalahány éves öreg kutya, a vak és a háromlábú az asszonynál maradjon. Azok nem mászkálnak el, nem okoznak kárt senkinek. A megbeszélésen elhangzott, hogy a többi kutyát elviszi az az állatvédő szervezet, amelyiknek a képviselője jelen volt a megbeszélésen – tudtuk meg Hajdu Aladárnétól.

Pénteken elmentünk ahhoz a tanyához, ahol a kutyákat tartják. A kerítésen át látszott, hogy az udvaron több ól is van. Kutyát azonban egyet sem láttunk. A hátsó kapu nyitva volt, akárcsak a belső, amihez csapás vezetett. A nagykapun zörgettünk. Akkor kezdtek el ugatni a kutyák, a házból hallatszott a hangjuk. Pár perc múlva kijött egy hölgy. – Német vagyok, német vagyok – mondta, és visszament.A csütörtöki kútvölgyi fórumon Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő azt kérte, hogy a mátyáshalmiak szószólói menjenek be a fogadónapjára, illetve behívta annak az állatvédő szervezetnek a képviselőjét is, amelyiket név szerint említettek meg a fórumon a mátyáshalmiak.Lázár János a megbeszélés után azt nyilatkozta, hogy az ügyben a járási hivatal jár el. A kutyákat tartó hölgynek viselnie kell a következményeket, szabálysértési eljárás indul ellene. Mindenkit támogatnak az önkéntesen végzett állatvédelmi tevékenységben, de csak úgy, ha betartják a szabályokat. A begyűjtött kutyák senkinek sem okozhatnak kárt.A megbeszélés után Hajdu Aladárné azt mondta, örülnek, hogy megoldódik a nagyjából 15 kutya ügye.– Egyszer egy kutya próbált megtámadni, de a gazdája visszafogta. Ennél komolyabb eset se velem, se az ismerőseim körében szerencsére nem történt. Régebben volt egy német juhászkutyám, valamint egy foxterrierem.– Még nem volt rá példa, de nem is tartok a kutyáktól. Vannak sajátjaim, és jól kezelem őket. Korábban pár hónapot dolgoztam állatvédőként, teljes mértékben állatbarát vagyok. Vadászgörényünk van, az már harapott meg, a kutya csak elrántott.– Nyolcéves voltam, amikor dédnagyapám kutyája megtámadott. Elég olcsón megúsztam, a karomon látszódnak a sebek, de nem volt szükség tetanuszoltásra. Nem viselt meg az eset különösebben, de óvatosabb vagyok a nagyobb kutyákkal.– Engem még nem támadott meg, viszont a kutyámat igen. Van egy tacskóm, aki többször keveredett harcba, de mindből győztesen került ki. Jó házőrző, mindig jelez, ha idegenek jönnek, jobbnak tartom egy riasztónál.