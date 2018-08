Az országban talán az egyetlenek, ahol az apa után a fiút is kitüntették ezzel az elismeréssel

Hevesi István Bicskával, a telep egyik tenyészkanjával. Az állat kézhez szokott, igényli az ember barátságát. Fotók: Kovács Erika

István büszke arra, hogy családjukban ő a második, akit Aranykoszorús Gazda-díjjal tüntettek ki.

– Próbáltam magam felkészíteni a díjátadó ünnepségre, de nem sikerült – mondta Hevesi István. A 45 éves mindszenti családi gazdálkodó elérzékenyülve beszélt a díjról, amelyet idén hat gazdálkodó vehetett át augusztus 21-én Nagy István agrárminisztertől.Az országban valószínűleg egyedülálló módon a Hevesi családnak ez már a második Aranykoszorús Gazda-díja. István édesapja 2002-ben vehette át ugyanezt az agrárkitüntetést.– Sajnos sem édesapám, sem édesanyám már nem érhették meg, hogy a fiukat is kitüntetik. De kivittem magammal a temetőbe „megmutatni", hiszen a díjért nekik tartozom köszönettel – mondta a gazda. István arról is beszélt, hogy a családi gazdaságot a szülei alapozták meg.– Édesapám az ÁFÉSZ vágóhídvezetőjeként dolgozott. Emellett otthon, mint szinte minden mindszenti családnak, nekik is volt háztájijuk. Eleinte 5–10, majd 20 anyakocát tartottak. Amikor egy betegség elvitte a malacokat, bárányra váltottunk, de később visszatértünk a malacokhoz, és azóta is azokkal foglalkozunk. Ahogy nőtt az állományunk, úgy költöztettük át mindig nagyobb telepekre. Egyszer azonban jött egy szomszéd, aki feljelentett bennünket a disznók miatt. Ez már a rendszerváltozás után történt. Én akkorra már befejeztem a főiskolát, és Pankotán dolgoztam. Egyik este hazaérkeztem a munkából, és azt láttam, hogy anyu és apu magukba roskadva ültek a konyhában. Kezükben volt a határozat, hogy azon a helyen mindennemű állattartástól eltiltott bennünket az akkori önkormányzat. Apukám azt mondta, két lehetőség van. Vagy abbahagyjuk a disznótartást, és idős fejjel elmennek valahová dolgozni, vagy hazajövök, és közösen létrehozunk egy új gazdaságot. Az utóbbi mellett döntöttünk. Egy régi téeszmajor egy részét vettük meg. Ez a jelenlegi telephelyünk is. 1998. augusztus 1-jén jött az első 80 koca. Azóta folyamatosan fejlesztünk. Illetve most már ez az én feladatom – mesélte a kezdetekről és az azt követő időszakról a gazda.Hevesi István gazdaságát a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete idén ősztől törzsteleppé minősíti.– A fejlesztésünk következő lépcsőfoka már a palatetős színben van, karanténban. Franciaországból 40 tenyészkocasüldő és két kansüldő került hozzánk vérfrissítés céljából. Ha a karantén lejár, átköltöztetjük őket az új helyükre. Olyan alomból származnak, ahol a kocának 18 kismalac volt az átlagszaporulata. Ezt a fajtát szuperszapora franciának is nevezik, amit most „beépítünk" a magyar nagyfehér fajtájába. Meglátjuk, hogy sikerül a honosulásuk. Hevesi István jelenleg 240 anyakocát tart. A 12-es fialási átlagot a francia vérvonallal szeretné 14-re növelni.A gazdálkodótól megtudtuk, az állattartás mellett 2002-től növénytermesztéssel is foglalkozik. Azt tartja, 30 százalékig a jelenen kell gondolkodni, 70 százalékban pedig a jövőn, mert az visz előre. Ezt a célt szolgálják mindkét ágazatban a fejlesztései.