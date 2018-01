Az új ebédlőben finomabb az étel

„Én is szeretnék itt ebédelni" – írta a jeles vendégeknek fenntartott „üzenőfalra" Hegedűs Zoltán, Vásárhely polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármestere a Németh László Gimnázium és Általános Iskola felújított, duplájára bővített ebédlőjében. Erre szükség is volt, hiszen az eredeti 400 diák helyett már több mint ezer jár az 1989-ben átadott intézménybe, és közülük legalább 500-an étkeznek ott naponta. Több gyerek azt mondta, finomabb az étel, mint a korábbi menzán, pedig – tudtuk meg – a menü nem változott, az ételek a korábbi receptek alapján készülnek.A sajtónyilvános bejáráson – Hegedűsön kívül részt vett rajta Árva László igazgató és Balázs József tankerületi vezető – elmondták: nemcsak a 11,5 millió forintból modernizált étkezde újult meg a közelmúltban befejezett beruházásokban. 153 millióból rekonstruálták a főépületet, 20 millióból pedig két teljesen új tantermet alakítottak ki. A következő nagy falat egy kétezer négyzetméteres új épületszárny – közösségi tér és szaktantermek lesznek benne – felhúzása, közel 1 milliárd forintból a Modern Városok Program keretében. Az ebédlő különleges formában újult meg, kialakítottak bárpultszerű étkezőhelyeket, a színek melegek, barátságosak, nyugodt hangulatot árasztanak.Árva László még közölte: kuriózumnak számít az új étkezde országosan is. Szellősebb, tágasabb, kényelmesebb térben költhetik el ebédjüket a tanulók. A gyerekek azt mondták Hegedűs Zoltán alpolgármesternek, az új ebédlőben az étel is finomabb.