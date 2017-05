˝Azta!˝ - Bejárta a fél világot csillagászként

Érdeklődő diákokkal találkozott egykori iskolájában Marianna. Fotó: Máté Gergely

– Azta! – ámuldoztak a Varga Tamás Általános Iskola tanulói Korsós Marianna napkutató előadása közben, amikor egy napfoltot a Föld méretével összehasonlító grafikát mutatott. A Nap felszínén mutatkozó jelenség körülbelül akkora, mint a bolygónk.– Jól érzem magam az ilyen helyzetekben, főleg az interakció miatt – fogalmazott Marianna az ismeretterjesztő előadásokkal kapcsolatban. Kedden három osztálynak tartott előadást, az utolsón vett részt Tóth Nimród Benedek, aki meglepően tájékozottan szólt hozzá a Napról szóló előadáshoz.– Nagyon érdekelnek ezek a dolgok, olvasok és filmeket is nézek ezekről a témákról. Tetszett az előadás, főleg azért, mert történelemről is szó esett, és engem az is érdekel – számolt be Nimród.Marianna három éve dolgozik kutatóként Angliában, Sheffieldben. Ott a Nap felszínét tanulmányozza, a naptevékenységek előrejelzésén dolgozik. – Az a jó ebben a munkában, hogy bárhol tudok dolgozni. Csak egy laptop és internet kell hozzá – fogalmazott a kutató. – Angliában rengeteg napfizikus van, sokkal több, mint Magyarországon. Ezen is szeretnék változtatni az ismeretterjesztéssel, hiszen a fizikusnevelést sosem lehet elég korán kezdeni – magyarázta Marianna, aki korábban ismeretterjesztő cikkeket is írt.

– Ugyanide, a Vargába jártam én is általános iskolásként. Az ismeretterjesztő előadások miatt akkor kerestek meg az iskolától, amikor tavaly a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Nők a Tudományban Kiválósági Díját elnyertem. Örömmel vállaltam a feladatot, hogy megmutassam: egy ilyen városból is el lehet érni nagy sikereket, mint Vásárhely – emlékezett vissza Marianna, aki a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium elvégzése után az Eötvös Loránd Tudományegyetem csillagász szakán tanult. Gyulán több fiatal kutatóval megalapították a Napfizikai Alapítványt, az obszervatórium újraindításán dolgoznak. – Napelemekkel önellátóvá, valamint akár Angliából irányíthatóvá szeretnénk alakítani az obszervatóriumot – fejtette ki terveiket Marianna.A 33 éves napkutató a fél világot bejárta. – Lehetőségünk van arra, hogy különféle pályázatokon keresztül utazzunk. Eddigi legizgalmasabb útjaim Kínába, Indiába és Tibetbe vezettek – mondta a napkutató.