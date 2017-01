Bálamadzagot tekertek a kutyus nyakára, hogy felakasszák

A helyiek elmondása szerint rendszeresen bántották és egyszer majdnem fel is akasztották: bálamadzag volt a nyakára tekerve, amit egy helyi szociális intézmény munkatársai szedtek le róla. A szerencsétlen kutya a rendkívüli hidegben egy erdő szélén lakott, és csak néha adtak neki enni és inni az arra járók.



Balogh Ernő, az egyesület elnöke először azonnal felvette a kapcsolatot az egyik országos állatvédő szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei koordinátorával, de nem érkezett segítség, így - ha 300 kilométerről is - cselekedni kellett. Sok utánajárással, de szerencsére sikerült megszervezni a fuvart, a kutyus most már biztonságban van Hódmezővásárhelyen. Jelenleg ideiglenes befogadó gondoskodik róla, aki azon fáradozik, hogy az állat visszanyerje bizalmát az emberek iránt. A kutya körülbelül hat éves lehet, egyelőre nagyon fél, ennek ellenére bújós, rendkívül igényli a szeretetet és nem utolsó sorban okos és rendkívül aranyos.



Most rehabilitáció vár rá: hamarosan állatorvos is megvizsgálja, megkapja a kötelező oltásokat és chipjét. Amikor már lelkileg is rendbejött egy kicsit, akkor kerülhet végleges gazdához egy szerető otthonba. A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesületének Facebook oldalán folyamatosan jelennek meg friss hírek a kutyus állapotáról. Aki úgy érzi, hogy szeretné örökbe fogadni, előzetesen már jelentkezhet a szervezet elérhetőségein.