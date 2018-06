Balesetveszélyes a mólóról a holtágba ugrani - Csendrendeletet szeretnének a mártélyi üdülőtulajdonosok

Az üdülőtulajdonosok több problémát is felvetettek a fórumon. Fotó: Kovács Erika

– A nem aszfaltos utcákat az anyagi lehetőségeink függvényében újítjuk fel. Egyelőre nem tervezünk aszfaltozást a mártélyi üdülőterületen – mondta Márki-Zay Péter , Hódmezővásárhely polgármestere az üdülőterületi fórumon. A lakosság az avar elszállításáról is kérdezte a városvezetést. Tavaly az önkormányzat szervezetten oldotta meg, a tervek szerint idén is így lesz. Egy üdülőtulajdonos azt mondta, ha szükséges, akár fizetnének is ezért a szolgáltatásért, illetve maguk is kivinnék a lerakóba. Magyar József , a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. üzemeltetési igazgatója viszont hangsúlyozta, több falevéllerakó is van Mártélyon, de nem szívesen árulná el a helyüket, mert attól tart, nemcsak a zöldhulladékot, hanem a kommunálist is odavinnék egyes üdülőtulajdonosok.Egy férfi azt sérelmezte, hogy már tavaly is jelezte az üdülőterületi fórumon, hogy egy, az ötvenes években ültetett hatalmas tölgyfát villámcsapás ért. A fa önkormányzati telken található. Jelzésére azt a választ kapta, nem vágják ki, mert még kizöldülhet. A férfi szerint a fa balesetveszélyes. A polgármester ígéretet tett, hogy felmérik az üdülőterületi fák állapotát. Kiderült, a fák kivágásához, metszéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.A fórumon a szennyvízaknákról is szó esett, amiket ősszel, október 31-éig ki kell szippantatni. Egy hozzászóló szerint óriási pazarlás, ahogy az üdülőterületi szennyvizet Makóra szállítják.Visszatérő probléma, hogy a fiatalok a csónakkikötőt ugrómólónak használják, onnan csobbannak a vízbe. Néhány éve még a strand környezetében működött egy olyan móló, amiről ugrálni lehetett. Kiderült, azért szüntették meg azt a mólót, mert egy fiatal súlyos balesetet szenvedett, amikor egy víz alatti uszadékfának ütközött.Többen is kérték, hogy az önkormányzat szabályozza hétvégén, ünnepnapon a zajjal járó tevékenységeket. Egy férfi elmesélte, pünkösdkor valaki hajót ácsolt, emiatt nem tudtak a környékben pihenni. Másokat bizonyos napszakokban a fűnyírás zavar, illetve a fiatalok hangoskodása a szórakozóhelyeken. A vásárhelyi polgármester kiemelte, fontos a közösségi együttélés szabályozása. Jogosnak tartja a kérést. Mivel az érdekek sok esetben ellentétesek, ez nem könnyű feladat. Ezzel kapcsolatban párbeszédet kezdeményez. Lesz lakossági fórum is, nemcsak a mártélyi üdülőövezettel kapcsolatban, hanem Vásárhely vonatkozásában is.Az üdülőtulajdonosok szeretnék, ha az utcákban ismét egyirányú lenne a forgalom. Valaki azt állította, egy „csókos" miatt lett kétirányú. A polgármester megszavaztatta, a jelenlévők többsége az egyirányú forgalomra adta a voksát. Márki-Zay Péter bejelentette, megvizsgálják a lehetőséget.