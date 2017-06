Balesetveszélyesnek tartják a vásárhelyiek, felújítják a lépcsőt az Oldalkosár utcánál

Ecseki Andrásné régóta várja, hogy megújuljon a lépcső. Fotó: Máté Gergely

– Mindennap használom a lépcsőt, rettentően balesetveszélyesnek tartom – mondta Major Sándorné. – Csodálom, hogy még nem törte össze magát rajta senki, de még ránézni is rossz. Bárki megbotlik rajta, rosszul lép, leeshet. Gyerekek biciklivel is használják, rossz nézni, úgyhogy megnyugvást jelentene, ha végre felújítanák – panaszkodott az Oldalkosár utcában lakó asszony.– Azt hiszem, hogy a kinézetén nincs mit magyarázni – fejtette ki véleményét László, aki a környéken lakik. – Magáért beszél, hogy a fokok szélei töredezettek, de nemcsak csúnya, hanem veszélyes is. Régóta várjuk már, hogy valami történjen vele.

Az Andrássy út és az Oldalkosár utca közti lépcső sokakat bosszant a környéken. Felújítását eredetileg a tram-trainfejlesztéshez ütemezték. Később olyan hírek is felröppentek, hogy lebontják a lépcsőt, és utat építenek az autóforgalom számára, de az önkormányzat szerint ez a terv nincs napirenden. Mindezek ellenére a város várhatóan már júliusban felújítja a lépcső töredezett, elhasználódott burkolatát. A teljes renováláshoz szükséges forrást még keresik.– Borzasztó! Rossz látvány, de jó lesz, ha végre hozzányúlnak. Én általában hetente kétszer járok rajta, amikor vásárolni megyek, de engem is aggaszt az állapota – magyarázta Ecseki Andrásné. Szintén elégedetlenségét fejezte ki Bene Árpád. – Van egyáltalán olyan, akinek ez nem szúr szemet? – tette fel a kérdést. – Lehetne szép is ez a lépcső, úgyhogy már épp időszerű a felújítása – mondta.