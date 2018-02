Balog Zoltánnal ünnepelt a 10 éves EVP

az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője

Szűrőnappal ünnepelte tizedik születésnapját az Egészséges Vásárhely Program szombaton a hódmezővásárhelyi kórház járóbeteg rendelőjében, melyet meglátogatott Balog Zoltán és Lázár János A két politikus megtekintett néhány vizsgálatot, majd Balog Zoltán elmondta: Hódmezővásárhelyen már 10 éve elindult az a népegészségügyi kezdeményezés, amit országosan mostanában kezdenek megvalósítani. Tavaly 60irodát nyitottak, amit idén szeretnének megduplázni.- A prevencióra, a megelőzésre fordítjuk a hangsúlyt, mert így csökkenthető a daganatos, valamint aszáma - közölte az egészségügyért is felelős miniszter.Megemlítette még, vannak olyan szűrővizsgálatok, amelyek országos átlaga 40-50 százalékos, Vásárhelyen pedig 70 százalék felett jár, például az emlőszűrés.Lázár János emlékeztetett arra, hogy az EVP abban az Erzsébet Kórházban működik, melyet a szocialista kormányzat 2006-ban majdnem megszüntetett, de 2007-ben lakossági összefogással sikerült megmenteni. Eddig 20 ezer lakoson 40 ezer szűrést végeztek el az EVP keretin belül.- Fontos, hogy az egészségügyért is felelős miniszter is a program mellé állt. Mindenkinek az az érdeke, hogy minél több ember, minél tovább egészséges maradjon. Hajrá EVP! - zárta beszédétEzután a 181 millióból felújított, húsz éve alapítottépületében tett látogatást a két miniszter, ahol Bálint Gabriella főigazgató mutatta be az intézményt és a területen dolgozó munkatársait. Elmondta, hogy ilyen felszereltségű épületben, elhivatott, nagy tudással rendelkező kollektívával bízik benne, még jobban segíthet a helyi családok problémáinak megoldásában.- Nem engedjük el a gyermekek kezét, nagyon fontos, hogyan, milyen körülmények között nőnek fel. Megoldást pedig elsősorban a családon belül kell találni a problémákra. A következő 20 évre is jó munkát kívánok az itt dolgozóknak - mondta Hegedűs ZoltánBalog Zoltán közölte, amit Hódmezővásárhelyen tapasztalt az példamutató.- A cél az, hogy a jelzőrendszer, a terápia, a tanácsadás és a kísérés egységes legyen. Minden ügynek legyen gazdája és ez Vásárhelyen így működik. Őszintén gratulálok az itteni szakembereknek - zárta mondandóját és hódmezővásárhelyi programját azvezetője.