Batidán járt a mozgó kormányablak

Kedden Hódmezővásárhely egyik külterületi részén, Batidán járt a Csongrád Megyei Kormányhivatal kisbusza. Benkő Zsolt, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, a mozgó kormányablak helybe vitte a szolgáltatást. Többen éltek a lehetőséggel, hogy személyi igazolványukat megújítsák, illetve egy útlevélkérelmet is benyújtottak. Más kérdésekben is keresték a batidaiak a kormányhivatal munkatársait. Szerdán Kútvölgyre megy a speciális busz. Ebben a hónapban pedig még az erzsébetiek, illetve a szikáncsiak is igénybe vehetik a szolgáltatásait.