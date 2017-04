Bátorságteszt: Őszinte és óvatos vélemények Vásárhelyről

Statisztika



Huszonkét vásárhelyivel beszélgettünk tegnap véleményről, félelmekről, retorziókról. Öten névvel, tízen név nélkül nyilatkoztak, heten pedig egyáltalán nem mondták el a véleményüket. Mert dolgoznak, ügyet intéznek, sietnek, nem idevalósiak, vagy csak egész egyszerűen nem akartak semmit sem mondani.

Koczka István szerint nincs mitől tartania annak, aki igaz, őszinte véleményt fogalmaz meg. Fotó: Imre Péter

– Nem félek elmondani a véleményemet. Igaz, már régóta Németországban élek, és az itteni viszonyokat nem ismerem – közölte a vásárhelyi Kinizsi utcán egy idősebb nő. – Nem félek, mindig őszintén elmondok mindent – ismételte a 68 éves, vásárhelyi Csuka István arra kérdésre, a helybeliek el merik-e mondani őszintén a véleményüket? Viszont látja, hogy mások nem így tesznek, attól tartanak, elveszíthetik a munkahelyüket, még a közmunkát is. Ezért inkább hallgatnak, vagy óvatosan formálnak véleményt városi problémákról, politikáról. Hasonlót mi is tapasztaltunk, amikor különböző közügyekben kérdezgettük az érintetteket.– Lakossági fórumon is elmondtam: nem a lakóházakat, a földet kellene megadóztatni. De úgy látom, megalapozott, jogos a félelem, az, hogy az emberek nem merik elmondani a véleményüket – számolt be a tapasztalatairól István. Vagy a nevüket nem vállalva közlik. Több ilyen emberrel találkoztunk. Egyikük szerint azért kell vigyázni, mert ha a negatív vélemény visszajut a főnök fülébe, oda a kereset. Hallott olyanról, aki így járt. Egy másik férfi is azt mondta, ha őszintén elmondaná a véleményét, abból baja származhatna. Látszott, alig várja, hogy békén hagyjam, ne faggassam tovább.

– Fórumokra, fogadóórákra nem járok, az utcán, ismerősökkel találkozva beszélek meg mindent, tőlük nem tartok – mondta egy férfi. Ehhez a véleményhez csatlakozott az éppen vele beszélgető középkorú nő, mondván „az emberek nem mernek őszinték lenni, félnek a retorzióktól". A Kálvin téren biciklis nő közölte: „még nem gondolkoztam ezen, de nem akarok semmit sem mondani". Pár méterrel arrébb: „Meg tudnám fogalmazni, de nem akarom. Tartunk valamitől. Remélem, lesz, aki elmondja". Nem mindenki bújt a névtelenség mögé – igaz, többen anonim sem vállalták, mit gondolnak a témáról –, Pósza József kijelentette: – Nincs semmi baj! Nem kell félni semmitől és senkitől!Véleményét osztotta az egyik piaci árus, Horváth Szilvia és Koczka István is. – Nyugodtan el lehet mondani őszintén minden véleményt, problémát, ami a közösségre tartozik. Ehhez nekem is annyi jogom van, mint a közgyűlésben a döntéshozóknak! Ráadásul nem rosszat akarok, akarunk, hanem javítani a város, a lakosok érdekében – fejtette ki Pista bácsi. Ezt annyiban egészítette ki Kapu József, hogy az emberek bizonyos fenntartásokkal mondják el őszintén gondolataikat, és bár retorziót legtöbbjük még nem tapasztalt, mindig hozzáteszik, de... Mert bármi megtörténhet.– Nem érdemes őszintének lenni, főleg annak nem, akinek van veszítenivalója. A vállalkozásokra ellenőrzéseket, hatóságokat küldhetnek. Nem abban a demokratikus világban élünk, amit hirdettek, és amit szeretnénk – közölte egy piaci árus. Közben többször a lelkemre kötötte, le ne írjam a nevét. A zárómondat sem optimistább: egy fiatal pár úgy látja, „hiába mondjuk el a véleményünket, nem változik semmi".