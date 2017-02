Bérlakásokat újítanak fel Székkutason

Elindították a közbeszerzést, 3 hét van a kivitelező kiválasztására. Arról is határozott a képviselő-testület, hogy a bérlakások bérleti díját a januári 12 ezer forintról sávosan és fokozatosan 2019-ig 20 ezer forintra emelik – tudtuk meg Szél István polgármestertől. A legfontosabb döntések közé tartozott az idei költségvetés elfogadása, a főösszeg a kiadási és a bevételi oldalon is 250 millió forint. A község 2012 óta hiány és hitel nélkül gazdálkodik, miközben fejleszt. Például a könyvtár berendezéseinek felújítására 3 millió forintot költenek a közeljövőben.



Keresztelőt is tartottak a testületin. Arról döntöttek, hogy a művelődési ház a jövőben a Székkutason több mint 10 évig élő és ott tanító Murgács Kálmán nótaszerző nevét viseli majd. Korábban nótaklubot már alakítottak az emlékére a faluban. A névadási ünnepséget március 15-én rendezik. Ennek a napnak a délelőttjét, 8-10 dalkör szereplésével, Murgács Kálmánnak, dalainak, hagyatéka ápolásának szentelnék. Az elképzelések szerint március idusán domborművet is avatnak – Lantos Györgyi szobrászművész alkotását –, és kiállítást is terveznek az akkori korról, nótákról.