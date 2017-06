Berúgás helyett inkább kóstolnak a vásárhelyi kézműves sörfesztiválon

Tábori Ferenc és barátai visszatérő vendégei a sörfesztiválnak.

- De meleg van! - sóhajtott nagyot egy járókelő a vásárhelyi Kossuth téren. Érkezett is a válasz az egyik pavilonból a Sörfeszt 3.0-n: ,,Inni kell egy jó hideg sört!" A felszólításnak Tábori Ferenc és barátai eleget tettek: - Évek óta visszatérő vendégek vagyunk. Főleg a világos söröket kedveljük, de ahogy sötétedik, jönnek majd a sötétebb színűek. Munka után jó kikapcsolódás - mondta a csapat ,,szóvivője", Tábori Ferenc.

Csorba József pakolja ki a sörkülönlegességeket. Fotók: Imre Péter

A Magyar Kézműves Sörkülönlegességek cég képviseletében Csorba József - miközben pakolta ki az árut - elmondta: látják a próbálkozást, hogy a nagy gyárak is igyekeznek házias, kézműves jellegű söröket főzni. - Ezek a készítmények és a nagy cégek nem jelentenek igazi konkurenciát számunkra. Itt más a technológia, és a tulajdonos szinte minden palackra oda tud figyelni. Minden sörnek egyénisége van, és mindenki kitalálhatja, megcsinálhatja a sajátját, közel 300 fajta komlóból, malátából. Fantázia kell hozzá - közölte Csorba.

Kézműves sörfőzde korábban 150 is volt az országban, majd drasztikusan lecsökkent a számuk 15-re, most újra divatba jöttek, legalább 40 működik. Ebből 20 látogatott el Vásárhelyre, 150-200-féle különlegességet kínálva.Azzal, hogy a kézműves termékeknek nem jelentenek konkurenciát a nagy gyárak, egyetértett Szabó Csaba, a Fenyves Sörház Kft. képviselője is. Megemlítve, a kézműves sörök nagyobb elterjedését - alacsonyabb palackszámuk mellett - hátráltatja, hogy zömmel csapolják, és ez a technika sok helyet igényel a vendéglátóhelyeken. - Valóban, mindenki elkészítheti a saját sörét. Egyik családtagunk vett egy kis sörfőzőt, a fővárosi piacon különböző alapanyagokat vásárol, és azokat variálva főzi otthon saját ízlése, fantáziája szerint. Általában szűretlenek, pasztörizálatlanok, de finomak, élvezettel fogyasztjuk - mondta Szabó.

A Kecskeméti Sörmanufaktúra képviseletében Csőke Norbert annyit tett hozzá: - Nemcsak a sör ivása, kulturált fogyasztása is terjed. Azt vettem észre, már nem az a fontos, hogy jól berúgjanak, a sárga földig leigyák magukat az emberek. Keresik a jó sört, kérdeznek mutatókról, összetevőkről - egyre több az ilyen beszélgetés -, és először nem korsóval, hanem pohárral kérnek, több fajtát megkóstolnak. Ebben szerintem szerepet játszanak a különlegességeket kínáló kézműves sörök - közölte. Így tett, kóstolt Asztalos Sándor is, akivel több söröspavilon előtt találkoztunk.- Rendszeres látogatója vagyok a sörfesztiválnak, kellemes kikapcsolódás, jó is ebben a kánikulában meginni pár pohár sört. Most ír vöröset iszom. Ízlik - árulta el.A Sörfeszt 3.0 programsorozata koncertekkel - például a XI. Dél-alföldi Regionális Katonazenekari Fesztivál vasárnap 17 órakor kezdődik -, sörkülönlegességekkel, ételekkel szombaton és vasárnap folytatódik Vásárhelyen, a Kossuth téren.