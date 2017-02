Betett a szünnap a piaci boltosoknak

– Emelték az építményadót, a bérleti és a parkolási díjat, a helypénzt, csak a nyitvatartási időt csökkentették – fakadt ki több boltos tegnap a hétfő és szerda mellett most már csütörtökön is zárva tartó vásárhelyi piacon.Délelőtt csak a kocsma, a lottózó és az egyik hentes volt nyitva, a többi boltos a piachoz igazodott, vagyis a déltől 14 óráig terjedő időszakban nyitott. A csütörtöki délutános, ruhás és aprócikkes nap volt. – A délelőtti forgalom, a törzsvendégek megmaradtak, a délutáni drasztikusan csökkent. Nincsenek árusok és vevők, akik betérnének – mondta a söröző tulajdonosa. A hentes is arról számolt be, „első ránézésre" legalább 30-40 százalékkal kisebb a forgalma a csütörtöki szünnap miatt. Hozzátette: pontosabbat két-három hónap múlva tud mondani.

Törökné Márkus Edit eladja a készletet, aztán bezár. Fotó: Imre Péter

– Korábban négy alkalmazottal dolgoztam a boltban, most egyet is alig tudok megfizetni. A szünnapokon leeresztett sorompó miatt az útról nem tudnak bekanyarodni, hiába látják a kiakasztott ruhákat. Ezen a csütörtök tovább rontott – közölte Bors Lászlóné. Elmondta, és többen is csatlakoztak hozzá: arra gondolnak, a városnak tervei vannak a piac területével, ezért korlátozzák, sorvasztják el folyamatosan. A boltosokat teljesen ellehetetlenítik.

– Nekem a csütörtök jelentette az utolsó cseppet a pohárban, bezárom a boltot. Csak a készlet erejéig tartok nyitva, ami a polcokon van még, azt szeretném eladni – mondta a fehérnemű-kereskedéssel foglalkozó Törökné Márkus Edit. A pesszimizmust a böllérkellékeket árusító, orosházi Bíró János is osztotta, de megemlítette: jó időben, amikor virágot, friss zöldséget kínálnak az asztaloknál – persze nem csütörtökön –, jobb lesz a forgalom, mint a mínuszokban. Azért viszont aggódik, ha a kerékpárút melletti kerítés is megépül, még nehezebben jutnak be a vásárlók a piaci szünnapokon.A kerítésről Magyar József, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. üzemeltetési igazgatója közölte: a két jelenlegi gyalogosbejáró megmarad, a sorompót kapu váltja, ami azonban csakis a piaci napokon lesz nyitva, úgy, mint a sorompó. Így válik ellenőrizhetővé a zárvatartás. Az árufeltöltést, mint eddig: hátul, a szervizút kapuján behajtva oldhatják meg a bolttulajdonosok. A teljes megszüntetésről szóló pletykákra reagálva elmondta: a város nem akarja felszámolni a piacot.