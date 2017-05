Bethlen lesz a Táncsicsból Vásárhelyen

Kilátó a pusztán



Hegedűs Zoltán alpolgármester a tegnapi közgyűlésen elmondta: 9,5 millió forintos támogatással a nyáron 3 villámtöltő létesül elektromos autóknak a Hódi Pál, a Zrínyi és az Andrássy utcán. A teljes költség 20,7 millió forint. Arról pedig határoztak, hogy kilátó épülhet a 47-esen, a kopáncsi körhídnál. Ikonikus építmény lehetne, és a „városkapu" szerepét is betöltené – hangzott el.

– Nem örülök a változásnak, a Táncsics utcán dolgozom, és megszoktam a régi neveket – mondta Kissné Kokovai Gyöngyi , amikor megtudta tőlünk, a közgyűlés utcák átnevezéséről döntött tegnap. Hétfőtől a Makszim Gorkijt Gácsi Lászlónak, a Martinovics Ignácot Görgey Artúrnak, a Somogyi Bélát Tisza Istvánnak, a Táncsics Mihályt Bethlen Istvánnak, az Ormos Edét Németh Lászlónak hívják. Mint elhangzott, az ideológiailag vitatott személyeket a városhoz kötődőkre igyekeztek cserélni.– Táncsics Mihályról a szabad sajtóhoz kötődő díjat neveztek el, de azt sem értem, mi a baj a vásárhelyi születésű Ormos Edével – közölte a vitában az MSZP-s Kis Andrea . Azzal folytatta: – Növényekről, madarakról és állatokról kell az utcákat, tereket elnevezni, abból nem lehet gond. De a kerecsensólyommal és a turullal baj lehet – mondta. Korsós Ágnes címzetes főjegyző megjegyezte: a város nem tagadja meg Táncsicsot, Kútvölgyön maradt egy róla elnevezett utca.Lázár János országgyűlési képviselő, kancelláriaminiszter az új jelöltek mellett érvelt. Gácsi László 56-os vásárhelyi mártírra eddig nem emlékezett méltón a város, Görgey nevét korábban a lakosság is felvetette. Tisza István Vásárhely díszpolgára volt, politikai teljesítménye megkérdőjelezhetetlen, míg Bethlen István az I. világháború után országgyűlési képviselője volt a városnak, és munkásságával hozzájárult talpra állásához. Az Ormos Ede–Németh László „párosról" azt mondta, utóbbi egyértelműen nagyobb szerepet játszott Vásárhely 20. századi életében, történetében.A jobbikos Szabó Pál védelmébe vette Táncsicsot, inkább anarchistának nevezve, mint baloldalinak, és azt is elmondta: a sajtószabadság jelképeként Petőfi is melléállt.A rendeletet 10 igennel, 3 nem és 1 tartózkodás mellett – az ellenzékiek voksoltak így – elfogadta a közgyűlés.– Miért volt erre szükség? – tette fel a kérdést a várandós Ráczné Juhász Orsolya a Táncsics utca közelében. Majd folytatta: – Értelmes válasz nincs. Nehéz lesz a jövőben valakit útba igazítani, és a postások is belebolondulnak – közölte.