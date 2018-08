Betonból csináltak művészetet: megváltoztatnák az építőanyagot övező negatív előítéleteket

– Már most is az volt a célunk, hogy a high tech felé mozduljunk el, jövőbe mutató dolgok szülessenek az idei betonszimpóziumon. Az innováció, az ötlet, a kísérletezés a fontos a különböző anyagokkal, ha egy tárgy tönkremegy, majd módosít rajta az alkotó – mondta Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, főszervező a tegnapi záró bemutatkozó kiállításon.



A Csomiép Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. és a Nemzetközi Kerámia Központ idén is megrendezte Vásárhelyen a betonszimpóziumot. Az alkotók – Haber Szilvia Ferenczy-díjas keramikusművész, Kiszely Mária belsőépítész, Kerezsi Gyöngyi Ferenczy-díjas keramikusművész, Kovács Szabolcs Gergő üvegtervező-művész, Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczy-díjas keramikusművész, érdemes művész, Szvet Tamás szobrászművész és Barta Soma egyetemi hallgató – közel két héten keresztül foglalkoztak az építőanyagként közismert betonnal, hogy valami újat, egyedit teremtsenek belőle az alkotótelepen. A központ a Csomiép laborja volt, az elő- és utómunkálatokat a kerámiaközpontban végezték.



– Elkezdődik a közgyűjtemény anyagának kialakítása, három év munkáiból válogatunk majd – közölte Pannonhalmi Zsuzsa. Mészáros Antal, a Csomiép Kft. ügyvezető igazgatója ezt azzal toldotta meg: az alkotások a kerámiaközpontban vannak a legjobb helyen, de ha valamilyen nagyobb esemény, ünnepség miatt szükség lesz valamelyikre vagy akár többre, „kölcsönkérik". Emellett szeretnék ilyen alkotásokkal díszíteni a cég új szociális épületét és az ebédlőt. – Állandóan innovációs kényszerben élünk, és a művészek is innovatívak – így talált egymásra ez a két dolog. Egy-két piacképes mű sorozatgyártása, piaci értékesítése sem elképzelhetetlen – árulta el Mészáros Antal.



Ilyen ötlet lehet a pesti Haber Szilviáé, aki 3D-s nyomtatóval gyártotta le a formát jelentő zsalut, és abba öntötte a betont, így alkotva beton kisplasztikákat. Ezeket digitális kövületeknek nevezi.



A már az Őszi Tárlaton is díjazott vásárhelyi szobrászművész, Szvet Tamás a beton zordságát, a hozzá kapcsolódó negatív érzéseket – rideg, szürke, ahogy a lakótelepekről ismerjük – kívánta oldani. Műveibe pénzérméket és tükröket helyezett. – Azzal is kísérleteztem, hogyan lehet a betont optikailag könnyűnek mutatni. A tükörnek térbővítő a hatása, a pénzérmék értéket kölcsönöznek neki – mondta Szvet Tamás. Hozzátette, nem gyakorlatias, hanem képzőművészeti szempontból közelített az anyaghoz. – Azt próbáltam keresni, megtalálni, hogyan mozdítható el a betont övező bebetonozott nézőpont – zárta mondandóját a fiatal képzőművész.