Beváltotta ígéretét a református egyházközség: elbontották a kis kerteket a Kincses temetőben

Baráth Péter nevelt lányának, Katalinnak az urnasírja július 24-én...

...és tegnap, már a kis kert nélkül. Fotók: Imre Péter

– Már nincs ott a kis kert? Pedig, esküszöm, szombaton, mikor kilátogattunk a nevelt lányom, Katalin sírjához, még sértetlenül találtuk – mondta a 67 éves, vásárhelyi Baráth Péter. Megállapítottuk: a temetőkért, a Kincsesért és a Dilinkáért felelős Susáni Református Egyházközség beváltotta „ígéretét".A gondnokság munkatársai – információink szerint a hétvégén – a korábbi felszólításnak megfelelően elkezdték lebontani az útra benyúló kis kerteket, koszorútartókat. – Ha az egyház erre képes, ezt teszi a sírokkal, a környékükkel, szégyellje magát! – fakadt ki Péter, akit az urnasíroktól hívtunk telefonon a hírrel. Tőlünk tudta meg. Tegnap még egyébként több helyen találtunk például koszorútartót.Július végén számoltunk be arról, hogy a vásárhelyi református temetőgondnokság fára szegezett közleményben szólította fel az urnaparcella látogatóit, hogy az úton elhelyezett tárgyakat – virágládákat, koszorútartókat – vigyék el, az útból kikerített virágágyásokat számolják fel, a virágokat és a tujákat szedjék fel és vigyék haza. Augusztus 1. volt a határidő. Az érintett Baráth Péter akkor azt mondta: nem érti az elhunytakra és hozzátartozóikra nézve is sértő bánásmódot. – Nem értem! Felfoghatatlan és felháborító a felszólítás! Bezzeg a derékig érő gaz, a rendetlenség senkinek sem szúrja a szemét a temetőgondnokságon – tette hozzá.A végrehajtásról, annak elkezdéséről a Vásárhely24 is beszámolt, hírül adva, a hozzátartozóknak nem engedték meg, hogy lefényképezzék családtagjaik kegyhelyeit. A látogatókat megfenyegették a magukat közterület-felügyelőnek kiadó munkások. A Vásárhely24 olvasója levelet írt a református egyházmegyének, amelyre válaszolva vizsgálatot helyeztek kilátásba. Ez az eljárás ugyanis nemcsak Baráth Péter, hanem több hozzátartozó szerint is felháborító, méltatlan és kegyeletsértő.Július végén és tegnap is megpróbáltuk elérni, többször tárcsázva számait, Nagy Zoltán Imrét, a temetőkért felelős susáni egyházközség lelkészét. Az eredmény akkor és most is ugyanaz volt: nem tudtunk vele beszélni. Pedig valóban kíváncsiak lennénk álláspontjára, arra, hozzá is eljutottak-e a felháborodott hangok, bírálatok, és azokról mi a véleménye.