Bicikliseket gáncsol a platán Vásárhelyen

Aki nem figyel eléggé, pórul járhat. Fotó: Imre Péter

– Több biciklis baleset történt már a házunk előtt, mert a platán gyökere megemelte az aszfaltot, roncsolta, tönkretette a kerékpárutat – mondta a Vásárhelyen, az Ady Endre utca 68. szám alatt lakó Bende Ernő.Azzal folytatta: látta, mikor egy kisfiú esett el, és az ételhordójából minden kiborult. A BMX-esek azzal szórakoznak, hogy átugratják – már évek óta.Ernő azt is megmutatta, a hatalmas gyökér a házuk alá is benyúlt, deformálta a kerti utat, ez a környező otthonokra is igaz. Felesége, Margó annyit fűzött hozzá: olyan megoldást találjanak, hogy a fát ne kelljen kivágni. A házaspár azt is elmondta, a gondot már jelezték a városrész önkormányzati képviselőjének, Kószó Péter alpolgármesternek.

A veszélyes részt a tramtrain munkálatai miatt ideiglenesen elzárták a kétkerekűek elől. Fotó: Imre Péter

A problémára olvasónk, Imre hívta fel figyelmünket, aki szintén elesett az Ady 68. előtt. A lyukról és sérüléséről is küldött fotókat szerkesztőségünkbe. Balesete este történt, és a terebélyes fa miatt a közvilágítás sem volt elég, hogy időben észlelje a veszélyt. Az utcában több helyen tör magának utat a platánok gyökere. – Nem szeretném, hogy kivágják a fákat, de örülnék, ha a kerékpárutat és a járdát kijavítanák – fogalmazott e-mailjében Imre. A balesetveszély ideiglenesen elhárult: a tramtrain közműkiváltási munkálatai miatt azt a részt lezárták.

A kertekbe, a házak alá is bekúsznak a hatalmas fák gyökerei - mutatja Bende Ernő. Fotó: Imre Péter

– Ismerem azt a szakaszt, ritkán, de szoktam ott kerékpározni – közölte Maróti Péterné. – Veszélyes, de a platánt ne vágják ki! Nagyon szép fa. Inkább jobban figyelünk, kikerüljük, vagy leszállunk a bicikliről, és eltoljuk mellette.

Ennek éppen az ellenkezőjét vallotta Mihály János, aki a hatalmas platán szomszédságában, az Ady Endre utca 66. szám alatt él. Az ő háza alá is bekúszott már a gyökere, és tapasztalta a baleseteket is. – Már többször jeleztük a problémát, eddig eredmény nélkül. A megoldás szerintem a fa vagy fák kivágása lenne. A tramtrain közműkiváltása utánra lakossági fórumon egyébként is új járdát és kerékpárutat ígértek az Adyra. Akkor pedig mindenképpen hozzá kell nyúlni a fákhoz – jelentette ki.Kószó Péter alpolgármester, önkormányzati képviselő azt mondta: nyitott a probléma megoldására. Elképzelhetőnek tartja, hogy nem a fát, illetve a többi hasonló fát kell eltávolítani, csak a romboló gyökereket.