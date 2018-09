Bizonytalan helyzetben a vásárhelyi tévé dolgozói - egyeztetnének a polgármesterrel

– Múlt héten pénteken arról tájékoztattam a nyilvánosságot, hogy bizonytalanná vált a városi tévé helyzete. Ebből sajnos lassan már bizonyosság lesz – mondta a szerdán megtartott sajtótájékoztatón Rókus Ákos , a városi tévét működtető, önkormányzati tulajdonú Szerdahelyi Kft. ügyvezetője. Mint megírtuk, a megítélt 72 milliós támogatásból 19,5 milliót utalt át az önkormányzat a tévének. Szeptember elején a dolgozók már nem kaptak fizetést, azóta is ingyen dolgoznak.– A közgyűlésen és a vasárnapi Facebook-üzenetéből is kiderült, hogy a polgármester nem kívánja megmenteni a 30 éves vásárhelyi tévét. Kedden benyújtottunk egy levelet a polgármester titkárságára, amelyet mindenki aláírt. Azt kértük, fogadjon bennünket, és beszéljünk a jövőről. Egyelőre az időpontra várunk – mondta Rókus Ákos.A sajtótájékoztatón két dolgozó is elmondta, hogy fizetés nélkül milyen helyzetbe kerültek. Huszár Tamás , a tévé egyik legismertebb arca 15 éve dolgozik szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként, hírolvasóként a Vásárhelyi Televíziónál. – Munkatársaimmal együtt nehezen éljük meg az elmúlt hónapokat. Többen családosak vagyunk, van, aki egyedül neveli a gyermekét. Más albérletet fizet. A mi családunknak hosszú lejáratú lakáshitele van, ami miatt rövid időn belül ellehetetlenülhetünk. Annak ellenére, hogy becsülettel elvégeztük a munkánkat, nem kaptunk bért – mondta. Hozzátette, szeretnék, ha megmaradna az állásuk. Kiss Ernő adásrendező 14 éve dolgozik a városi tévénél. – Nem az a legnagyobb baj, hogy határidőig nem kaptunk fizetést. Az a probléma, hogy kilátásunk sincs arra, hogy megkapjuk. Csak úgy tudtuk a 10 éves kislányom beiskolázását megoldani, a határidős számlákat kifizetni, hogy a szüleimtől kértem anyagi segítséget – közölte.Rókus Ákos lapunknak megerősítette, csak a pályázati forrásból foglalkoztatott takarítónő kapott fizetést, más nem, ő maga sem. – Ha kapunk pénzt, akkor is én leszek az utolsó, aki felveszi a fizetést – mondta.