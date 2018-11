Böbe befejezte a lángossütést, hogy megvalósítsa az álmát: internetről tanulta meg a kerámiakészítést az 50 éves asszony

Böbe babái között nincs két egyforma. Fotó: Kovács Erika

Mindegyik babának lelke van - mondja Csernák Böbe.

– Lángossütő vállalkozásom volt hét évig. Mindennap hajnalban keltem, mindennap dolgoztam. Nemhogy szabadnapom, de szabadidőm sem volt. Kiégtem – mesélte történetét Csernák Böbe. Az 50 éves mindszenti asszony elhatározta, hogy fordít egyet az élete kerekén, és megvalósítja a 30 éve dédelgetett álmát,vagyis szobrokat készít. Az ötvenedik születésnapjára egy égetőkemencét vett.Böbe soha nem tanult kerámiakészítést, még csak szakkörre sem járt. Az internetet hívta segítségül. Onnan tudta meg, honnan szerezhet be agyagot, hogyan kell szárítani, égetni, mázazni a szobrokat. A tehetség pedig az ujjaiban volt. Csupán elő kellett hívni...– Egyszer egy látó azt mondta nekem, hogy áldás van a kezeimen. Remélem, hogy igaza volt. Azt is szokták mondani, hogy az ember a nevében hordozza a sorsát. Engem Böbének hívnak. A Böbe baba pedig egy ismert mesefigura. Így talán nem is csoda, hogy amikor leültem agyagozni, babákat, kislányfigurákat kezdtem készíteni. Ezek lettek az én Böbe babáim – mutatott a mindszenti autodidakta keramikus a babáira.Böbe elalvás előtt vagy éppen álmatlan éjszakáin már évek óta szobrászkodik. Így találta ki azt is, hogyan lehet megformálni a baba testét, hogyan készüljön a szemük, szempillájuk, no és például a hajuk. A babák haját például fokhagymanyomóval készíti, de a többi eszköze, a fogpiszkáló, a kés és a sodrófa is a konyhából került ki.– Mivel nem tanultam kerámiakészítést, ezért ki kellett tapasztalnom, hogy hogyan kell szárítani, égetni, hány fokon kell a mázat égetni. Ezért eleinte nagyon sok szobrom összetört, lepattogzott. Volt, hogy egy egész kemencényi babám ment tönkre, amelyeken több hetet dolgoztam. Ilyenkor a gyerekeim nyúltak lelkileg a „hónom alá", hogy folytassam. Most már egyre kevesebb kudarc ér – mesélte.Böbe a tönkrement babákat, vagy ahogy hívja, a „kis csúnyácskákat" sem dobta ki, mert úgy tartja, mindegyiknek lelke van. Helyet talált nekik a virágcserepekben vagy máshol az udvaron.– Most már járok kézműves vásárokba is. Az se tör meg, ha úgy jövök haza, hogy nem adtam el semmit. Az emberek sokszor csak megállnak, hogy megnézzék a babákat, vagy lelassítanak és elmosolyodnak. Ez nekem óriási energiát ad – tette hozzá.Böbe a jövőben a lányok mellett fiúbabákat is készít majd. Egy olyan kollekció összeállítását is tervezi, amelyet kiállításokra vihet. Először Mindszenten szeretné megmutatni az alkotásait. Szeretné zsűriztetni is a szobrait. A távlati célja pedig az, hogy otthon egy látványműhelyt hozzon létre, hogy mások is megnézhessék, hogyan dolgozik. Az udvaron egy pajtagaléria kialakítását is tervbe vette, ahol állandó kiállításon láthatják majd az érdeklődők a Böbe babákat.