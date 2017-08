Bódékat zártak be a vásárhelyi gasztrofesztiválon

Többen arról beszéltek a Szent István téren, hogy bódékat záratott be a vásárhelyi járási hivatal szombat dél-

előtti ellenőrzése alatt, mert nem folyt víz az odavezetett vezetékekből.



Néhány árus valóban nem nyitott ki még délután. Akkor azt mondták, a meleg miatt, később viszont már lehetett náluk is kóstolni. Este összesen három bódét találtunk zárva a fesztivál területén.



Információink szerint a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal népegészségügyi osztálya egy Romániából érkezett árus üzletét záratta be. Hogy a másik két bódé miért volt zárva, egyelőre nem tudjuk. Kerestük a vásárhelyi járási hivatalt is, de csak hétfőre ígértek választ a kérdéseinkre.