Borbélyéknál az asszony pecázik Mártélyon

Gera Magdolna és családja számára vonzó a mártélyi vízpart. Fotó: Máté Gergely

– A jó idő előtt még a gyerekek miatt nem tudtunk kijönni, de szinte hetente járunk a holtágra Vásárhelyről kocsival – számolt be Gera Magdolna. – Nagyon szép ez a hely, de főleg azért járunk ide, mert Hódmezővásárhelyen nincs vízpart vagy ehhez hasonló zöld terület – érvelt Magdolna.

Maga a jó levegő is sokakat csalogat ki a holtág mellé. Fotó: Máté Gergely

Rácz Hajni is itt töltötte idejét az ikreivel. – Tetszik a környék, a strandot is szépen rendbe tették. Mielőtt a gyerekek megszülettek, még biciklivel tekertünk át ide Vásárhelyről – mesélte az anyuka.A strandot most már évente feltöltik homokkal. 2010-ben a bekötőút szélét tették rendbe, a főzőhelyeket. Az íjász- és az erdei tornapályákat pedig 2009-ben adták át.– Évekig nem jártam itt, ma kijöttem a holtágra, úgyhogy kicsit már elmosódtak az emlékek, de szembetűnő, hogy más a környék, mint annak idején – mondta Molnár Zsolt.

Vasárnap délelőtt tucatnyian jöttek ki pecázni, köztük Borbély Józsefné is. – Már ötven éve horgászok. Vásárhelyiek vagyunk, de van itt egy telkünk Mártélyon. Amit kifogok, azt megpucolom – mondta. – Jó pecahely, de most annyira nem esznek, pontyot még nem fogtam ma.Egy másik vásárhelyi pecás szintén panaszkodott a kapásra. Arról, hogy miért jár mégis ide, röviden annyit mondott: – Itt kényelmes.