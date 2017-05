Brüsszeli pályázaton nyert a környezettudatos vásárhelyi ovi

– A hulladékcsökkentési témahetünk egyik fotóját küldtük el a brüsszeli pályázatra, a magyar óvodák közül egyedüliként – mondta Bozókiné Szabó Ildikó, a hódmezővásárhelyi Szabadság téri óvoda szakmai vezetője. – Aki rákattintott a fotónkra, megismerhette azt is, óvodánkban hogyan neveljük a gyermekeket arra, hogy minél kevesebb szemét keletkezzen a környezetükben. A szemléletformálásban kiváló partnereink a szülők is.



Az óvodában a gyerekek Hód Huncutkákká és Klímanókká válva ismerkednek a szelektív hulladékgyűjtéssel,

a hulladékcsökkentési technikákkal, az energiatakarékossággal. Az ovisok nemcsak

a témahéten hallottak ezekről a dolgokról, az óvoda oktatási-nevelési programja is erre épül. A játékos foglalkozásoknak megvan az eredménye.



A kicsik is tudják, hogy melyik hulladéknak milyen színű kukában a helye, vagy hogyan lehet egy kisgyereknek is takarékoskodni az energiával. Azt is ismerik, mire való a napkollektor vagy a szélturbina.



Egy szülő verset írt a gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtésről, amit közösen elszavaltak nekünk. – Örülünk, hogy a fotópályázaton nemcsak civilektől, de számos zöldszervezettől is kaptunk szavazatot – folytatta Bozókiné Szabó Ildikó, aki Magyarország egyetlen klímareferens óvó nénije. A díjátadó május 18-án lesz Madridban.