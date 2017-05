Budapesten fogták el a szökött jogászt

A vádlottat a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság által kiadott elfogatóparancs alapján 2017. április 27-én Budapesten elfogták, így jelenleg előzetes letartóztatásban van – tájékoztatta lapunkat hétfőn a Szegedi Törvényszék H. T. ügyének legújabb fejleményéről.



A 38 éves mindszenti jogászt március 14-én kezdte körözni a bíróság, mert ügyének tárgyalására nem ment el. Bár kimentette magát, a bíró úgy találta, ezzel csak hátráltatni akarja az eljárást, és elrendelte H. T. letartóztatását. A rendőrök azonban nem találták meg otthon. Az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján ezután névvel, fotóval együtt szerepelt mint elfogatóparancs alapján körözött személy.



H. T.-t azzal vádolja az ügyészség, hogy 2011-ben megszervezte egy ház eladását a tulajdonos tudta nélkül.

Az aláírást hamisította, és az adásvételhez felhasznált egy elhunyt ügyvédtől származó iratot. Azért is bajban

van, mert sportegyesületi vezetőként nem tudott elszámolni több mint 2 millió forint fölhasználásával, és három éven át több embertől kölcsönkért. Az összesen közel 10 millió forint nagy részét nem fizette vissza. A bíróságon – amikor megjelent a tárgyaláson – azt mondta, a kölcsönöket vissza akarja adni, ahogy erre lehetősége lesz. Üzletszerűen elkövetett csalás, sikkasztás és okirat-hamisítás a vád ellene.



Amíg szökésben volt, az ügyészség eldöntötte, távollétében is lehet folytatni az eljárást. Így most már kevéssé múlik rajta, mikor születik ítélet a 2015 óta tárgyalt büntetőügyében. A következő tárgyalást júniusban tartják meg.