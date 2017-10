Ciceró legyen, Bumeráng vagy Ördögszem? Nevet keresnek a mártélyi könyvtár macskájának

A bojtos farkú kis kandúr könyvtári cica szeretne lenni. Fotó: Mártélyi Faluház és Könyvtár

– Egyszer csak itt volt ez a cica a könyvtárajtóban. Fogalmunk sincs, hogy került ide – mondta Sajti Imréné, a mártélyi faluház könyvtárosa. – Lehet, hogy valakinek feleslegessé vált, és a környékünkön tették ki. Mivel szeretjük az állatokat, többen is etetjük a faluház dolgozói közül. Akadna gazdája, már többször is elvitték, de mindig visszaszökött a könyvtárhoz. Itt akar maradni. Ha így döntött, akkor most már hivatalosan is könyvtári cica lett. Először is nevet keresünk neki. A faluház oldalára már több javaslat is érkezett, például Ciceró, Werner, Bumeráng, BackCat, Ördögszem. A héten kiválasztjuk, hogy minél hamarabb a saját nevén szólíthassuk őkelmét.

Sajti Imréné elmondta, a kis kandúrt hamarosan elviszi a saját pénzén ivartalaníttatni. Utána arról is gondoskodnak a faluház dolgozóival, hogy mire jön a hideg, legyen egy kis kuckója.A cica nem szeret kézben lenni, de imádja, ha lehajolnak hozzá és simogatják.– Vannak híres könyvtári macskák. Például Amerikában, Spencer városában Dewey, akiről Vicky Myron könyvtárigazgató könyvet is írt.Könyvmoly Dewey az év leghidegebb éjszakájánkerült a közkönyvtár könyvledobójába. Élete közel 20 éve alatt sok örömet szerzett az olvasóknak. A róla szóló kötetet egyébként Mártélyon is ki lehet kölcsönözni, ahol az egyelőre még nevenincs cicát is meg lehet simogatni.