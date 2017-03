Csak legenda a vásárhelyi alagút

Óriási alagútrendszer húzódik a város alatt – ez az egyik legnépszerűbb hódmezővásárhelyi legenda. A város lakói közül többen hallottak arról, hogy esetleg a Bethlen Gábor Református Gimnázium alatt található az alagútrendszer egy része, mások a Serháztér utcai alagútról hallottak. Többen a Kálvin téri szökőkút alatti kamrát is a rendszer részének tartják.– Minden város alatt vannak alagutak. Így kezdték el építeni a házakat is – mondta Király Ilona a Kálvin téren. Virágos Zoltán ennél szkeptikusabb. – Egyedül a Bethlen-gimi épülete alatt találom elképzelhetőnek, hogy alagút legyen, mert az olyan réginek tűnik – érvelt a fiatal férfi.A valóság azonban ennyire nem izgalmas. – Nincs vásárhelyi alagútrendszer – fogta rövidre Szenti Tibor író, néprajzkutató az alagútrendszerről terjedő híreszteléseket. – A feudalizmusban a téglaégetésre jogosult földesurak nem tudtak volna alagutat építeni, és igényük sem volt rá. Több millió téglára lett volna szükség egy ilyen rendszerhez – tette hozzá az etnográfus.Ráadásul a feltételezett építkezések idejében még szabályozatlanok voltak a vidék folyói, a Tisza és a Körös, így a gyakori belvíz miatt garantálhatóan beomlottak volna az alagutak.– A levéltár akkori igazgatóját, Herczeg Mihályt bízta meg azzal Rapcsák András, hogy felderítse ezt az alagútrendszert – magyarázta Szenti. A kutatás során kiderült, hogy többnyire föld alatti gabonatárolókról van szó, amelyek egymással semmilyen összeköttetésben nem álltak.– A funkciójuk csupán annyi volt, hogy az itt tárolt terményt ne találják meg a tatárok és más betolakodók – fejtette ki. – Sajnos egy időben több ilyen tározót alakítottak ki, és amikor rájuk találtak például építkezéseken, akkor terjedt el, hogy ezeken át el lehet jutni a város másik pontjaira.Az etnográfus szerint egyetlen helyről lehetett jogosan elmondani, hogy viszonylag nagyobb távot meg lehetett tenni a föld alatt. – A Serháztér utcán működött az állami gazdasági központ, alatta hatalmas pincerendszer található, amelyet szintén többnyire élelmiszerek tárolására használtak – magyarázta Szenti. – Ezeket a granáriumokat karácsonykor megnyitották, hogy kellemesen teljen az ünnep a jobbágyoknak is.