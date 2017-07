Családi nap a porcelángyárban

– Pontos feljegyzésünk nincs, de legalább 40 éves hagyomány nálunk a családi nap. Egyszer maradt el, 2006-ban. Akkor az árvíz jó néhány dolgozónkat érintette. Úgy döntöttünk, a rendezvényre szánt összeget inkább a munkatársaink segítésére fordítjuk – mondta szombaton, a cég rendezvényén lapunknak Hideg Gábor, a 870 dolgozót foglalkoztató Villeroy & Boch Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.– Ez az a nap, amikor dolgozóink megmutathatják családtagjaiknak a gyárat, ahol a munkájukat végzik. Emellett egész napos szórakoztató programot is szerveztünk.Idén a porcelánnap a középkort idézte meg. Korabeli ruhákba lehetett bújni, ki lehetett próbálni az íjászatot. Kartonból készültek a középkori várak, amelyek nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is lekötötték. A porcelánnap résztvevői lovagi tornát is láthattak.A gyár hétfőn két hétre leáll. A pihenőidő alatt karbantartásokat végeznek. Többek között átvizsgálják és felújítják a kemencéket. Erre máskor nincs lehetőség, csak ilyenkor.A munka szüneteltetése idén egy héttel rövidebb a szokásosnál. Ennek az az oka, hogy a cégnek rengeteg a megrendelése, amit másképp nem tudnának teljesíteni.