˝Családtagokat˝ nem visznek a dögtelepre: jövőre kisállattemetőt létesíthetnek Vásárhelyen

Bobi sírja a szegedi kisállattemetőben. Mindenszentekre mécsest is vitt hozzá a gazdája.

Fotó: Kuklis István

– Nem volt szívem, lelkem a dögtelepre kivinni és bedobni egy kukába elhunyt kutyáimat. Méltón eltemettem őket – közölte a vásárhelyi József, aki a háza előtti kiskertben hantolta el két kedvencét. A kutyákat annak idején a vásárhelyi–mártélyi Konrad Lorenz Természet- és Állatvédő Egyesülettől fogadták örökbe.Elmondta: jó ötletnek tartja a kedvenceknek, kutyáknak, macskáknak, madaraknak kialakítandó kisállattemetőt, és javasolja a város vezetőinek, valósítsák meg. – Azóta, hogy meghaltak, nem volt több kutyánk, nem akartuk még egyszer átélni azt a traumát, amit elvesztésük okozott – jelentette ki. A kisállattemetőről – információink szerint ilyen nincs még Csongrád megyében – a Kószó Péter alpolgármester vezette állatvédelmi kerekasztal a jövőben még tárgyal.Az állatvédelem, a kisállattemető ügye a hétfői közmeghallgatáson is téma volt, a legtöbben ehhez a napirendi ponthoz szóltak hozzá. Antal Istvánnak, a lakosságszolgálati iroda vezetőjének prezentációjában elhangzott: most több mint 400 kutya és 100 macska várja új gazdáját különböző telepeken, menhelyeken, állatotthonokban Vásárhelyen. Zagyi Imre, a Kisállatokért és Környezetért Alapítvány, valamint a Mázlis Kisállatotthon vezetője azt javasolta, hogy a város vegyen egy telket, amit az egyesületek üzemeltetnének, azon kialakíthatnák a kedvencek sírkertjét is.

– Még februárig tart a novemberben kezdődött ebösszeírás Vásárhelyen, ami 3 évente törvényi kötelezettségük az önkormányzatoknak, de a félelmekkel, rémhírekkel ellentétben nem követi ebadó kivetése – mondta el érdeklődésünkre Kószó Péter. Közölte: az ebösszeírásról értesítő űrlapon rákérdeznek az állattemető létesítésére, beikszelhető, hogy valaki jó ötletnek tartja vagy nem. Eredmény februárban várható.– Amennyiben igény mutatkozik rá, a kisállattemető úgy valósulhat meg, hogy a város kijelöl a célra egy tulajdonában lévő parcellát, és ott kulturált körülmények között eltemethetik a gazdik a szinte családtagként kezelt kedvenceiket. Ez Nyugat-Európában és Amerikában bevett gyakorlat – mondta Kószó Péter. Hozzátette: tudja, miről beszél, milyen nagy fájdalom elveszíteni a szeretett állatot, állatokat, ő a kertjében hantolta el őket.– Még most is előfordul, hogy kiülök a sírjukhoz, és emlékezem rájuk – mondta.Hasonló véleményen volt az ismert vásárhelyi festőművész, Hézső Ferenc, aki szintén kertjében helyezte végső nyugalomra kedvencét. Szerinte is jó lenne egy ilyen hely, ahol nyilvánosan, bujkálás nélkül, a tiszteletet megadva vehetnének búcsút a vásárhelyiek a kedvenceiktől, mert sokaknál ők családtagnak számítottak, és számítanak még most is.