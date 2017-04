Csalók kérnek pénzt a vásárhelyi idősektől

Elsősorban egyedül élő, idős embereket keresnek fel otthonukban. A csalók előleget is kérnek. A Csongrád megyei igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a katasztrófavédelem nem kötelezi a lakosokat a szén-monoxid-érzékelők használatára, az ellenőrzéseket kéményseprők végzik, és soha nem érkeznek bejelentés nélkül, valamint a katasztrófavédelem munkatársai magánszemélyektől soha nem kérnek pénzt, és soha nem kínálnak eladásra eszközöket, berendezéseket. Arra kérik a lakosokat, ha ilyet tapasztalnak, értesítsék a rendőrséget. Hasonló esetekre figyelmeztet a Főgáz is – tegnap írtuk, hogy csalók a gázszolgáltató nevével is visszaélnek , szén-monoxid-mérőre vagy gázszámlatartozásra kérnek pénzt.