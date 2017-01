Cselédként és béresként is szolgált, ma 95 évesen maga ássa fel a kertet

– Unalmas az életem, néha összeveszek az asszonnyal, jól megpofoz, és békében élünk tovább – mondta élettársára, Eszterre kacsintva a 95 éves, vásárhelyi Angyal Ferenc. Ezért a szövegért valóban kapott egy kis szóbeli dorgálást.



Feri bácsi a kutasi pusztában született, és amikor már tudott szaladgálni, játszani, szülei úgy vélték, megérett a pásztorkodásra is. Libára, disznóra, szarvasmarhára vigyázott, szőrháti gazdákhoz szegődve. Hajnaltól késő estig talpon volt, általában az istállóban aludt, mint az Indul a bakterház Bendegúza.



– Mindig jó helyen szolgáltam: az esztendőmet kitöltöttem, a béremet megkaptam. Szilveszterkor volt cselédváltás, ilyenkor igyekeztünk több fizetséget kialkudva még jobb helyre kerülni. Havonta 1 nap szabadság járt – mesélte Feri bácsi.



Megjárta a II. világháborút, az orosz fronton lóvontatású lövegnél teljesített szolgálatot, most is pontosan idézte fel, hogy 45 fokos szögállásban 9 kilométeres távolságra tüzelhettek az üteggel. A háború végén orosz hadifogságba került, szénbányában is dolgozott: – Nem bántak velünk rosszul, naponta háromszor kaptunk enni, sok káposztát és krumplit. A bányászkodás pedig azért is jó volt, mert plusz 60 deka, úgynevezett bányakenyérrel járt – emlékezett Angyal Ferenc.



Két év hadifogság után 1947 őszén tért haza. Cselédkedett, béreskedett, pár hold földet bérelve maga is gazdálkodott.



– Nem szégyelltem, megcsináltam bármit – közölte. Feri bácsi a Szabadság tsz-ben is dolgozott. Először kaszált és kapált, majd beiskolázták, és üzemegység-vezető lett. A Porcelángyárban, majd az Agyag- és Szilikátipari Vállalatnál folytatta a munkát, nyugdíjazásáig. Három gyermeke született, 4 unokája és 9 dédunokája van, utóbbiak rendszeresen látogatják.



– Szabadidőmben szívesen olvasom a Délmagyarországot, szemüveg nélkül. A sétát már nem engedik a lábaim, mindkét térdem fáj, csak a ház közelében ballagok. De tavasszal azért a kiskeretet felásom, ahogy mondani szoktuk, bemunkálom – mondta búcsúzásként Angyal Ferenc.