Az elmúlt hetekben a sajtó tényfeltáró munkája révén kiderült, hogy a több ezer hektáron gazdálkodó Zsilinszky és Társa Kft.-ben a Hadházy család is érdekelt. Hadházy Ákosról még a volt párttársai is elítélően nyilatkoznakmondta a sajtótájékoztatón Cseri Tamás , fideszes önkormányzati épviselő.Cseri Tamás szerint Hadházy Ákos a megbicsaklott politikai pályáját Hódmezővásárhelyről indítaná újra, unokatestvérével, Márki-Zay Péterrel.Márki-Zay Péterről idő özben kiderült, hogy rendkívül szereti böngészni a épviselő levelezését, amihez nincs öze, de a hivatal informatikusai valószínűleg megnyithatóvá tetté számára a mailjeinket. Ez a ét ember fog Hódmezővásárhelyen pártot indítani. Ha autentikus nevet szeretnének választani, akkor a "legalja" a legmegfelelőbb. Eddigi ténykedésüknek ez felelne meg legjobban.A Hadházy család neve összeforrt a földmutyival, a földmutyi örülötti korrupcióval. A Nemzeti Földalap néhány hónapja feljelentést is tett ellenü - mondta Benkő Zsolt fideszes épviselő.El kell, hogy utasítsunk minden olyan politikust, aki ülföldiek kezére próbál magyar földet játszani. Márky-Zay Péter arról beszél, hogy korrupcióellenes politikát folytat, özben olyan emberekkel veszi örbe magát, akik a legkorruptabbak özé tartoznak. Azt érem Hódmezővásárhely polgármesterétől, hogy ne a vásárhelyiek árára szélesítse ki a korrupcióban érintett öreit, erre a vásárhelyieknek nincs szüksége.