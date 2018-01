Csokit kapott a buszostól, ha nem volt sáros a cipője

Erzsébeten a múlt héten a lakossági fórumon is panaszkodtak az emberek a buszvárók minőségére. Egy anyuka arról számolt be, hogy a gyereke csokit kapott a buszsofőrtől, amikor úgy szállt fel, hogy nem volt sáros a cipője.

Már azt is próbáltam, hogy egy rossz cipőben mentem el a buszmegállóig. Amikor jött a busz, átcseréltem egy tiszta cipőre. A sárosat meg a buszmegállóban hagytam, beljebb a füvön. Csakhogy mire visszaértem a városból, addigra ellopták! Azt sem tudtam, sírjak-e vagy nevessek, olyan tragikomikus volt az egész…

Az egyeztetésre már a héten sor kerül – ezt Benkő Zsolt külterületekért felelős önkormányzati képviselőtől tudtuk meg. Már a fórumon is elhangzott, segíteni szeretnének az erzsébetieknek.

– A feleségem is, én is szinte mindennap buszozunk. Eső, vagy hó után tiszta malaj lesz az ember a buszmegállóban. Kénytelenek vagyunk így felszállni – mondta Hódmezővásárhely külterületén, Erzsébeten, a Kiserdő sori buszmegállóban várakozva Gila István. A buszmegálló tulajdonképpen egy földbe szúrt táblából áll. Nincs lebetonozott rész, nincs kiemelkedő sziget, sem pedig fedett buszváró.– Amíg füves volt a buszmegálló körüli rész, addig jobb volt a helyzet. Aztán lenyesték az útpadkát. A nagy, mezőgazdasági gépek meg mára teljesen összevágták – mondta a férfi, aki igencsak fázott a hideg szélben. Azt is mondta, jól jönne egy fedett buszváró arra a helyre.– A sárról a gyerek nem tehet, azt a buszmegállóban nem lehet megúszni – mondta a fórumon az édesanya.– Volt már, hogy a sofőr megkért rá, addig ne szálljak fel, amíg le nem takarítom a cipőmről a sarat. Nagyon kellemetlenül éreztem magam – erről már Polyák Ernőnével beszélgettünk az erzsébeti tanyájukon. Ő a Belső Ságvári megállóban szokott felszállni. – A sofőrnek egyébként igaza van. Mert mi van, ha a cipőről lepotyogó sáron valaki megcsúszik a busz lépcsőjén, és elesik? Hogy ne szégyenüljek meg a sáros cipőm miatt, volt, hogy az út szélén várakoztam a buszra. De lelassított mellettem egy autós, és kikiabált: „Te marha, miért nem állsz arrébb?".Polyák Ernőné arról is mesélt, hogy a kivályúsodott úton megáll a víz. A járművek szétcsapják. Nemegyszer előfordult, hogy a buszmegállóban álldogálva teljesen beterítették, haza kellett mennie átöltözni.A Hódmezővásárhely és Tótkomlós közötti 4421-es út az állam tulajdona, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartozik. Az erzsébeti buszmegállók ügyében megkerestük a céget. Válaszukban leírták, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendelet alapján a buszvárók építése nem a társaság hatásköre.– Társaságunk az útfelújítások alkalmával törekszik arra, hogy a külterületi megállóhelyek hosszában az útpadka szilárd burkolatot kaphasson azokon a helyeken, ahol nincs kiépített peronsziget.Az Erzsébet településrész térségén átvezető szakasza nem szerepel az idei útfelújítási programokban, ugyanakkor társaságunk a padka burkolása érdekében a közeljövőben egyeztetést kezdeményez az illetékes önkormányzattal – tartalmazza a lapunk kérdésére adott válasz.– Nem mi üzemeltetjük az utat. Lehetőségeinkhez képest próbálunk kompromisszumos megoldást keresni a buszvárók ügyében – tette hozzá.