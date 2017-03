Csökkent a bűncselekmények száma: az utóbbi 7 év legjobb eredményét érte el Vásárhely

Harkai István alezredes, vásárhelyi rendőrkapitány részletesen beszámolt a közgyűlésnek a város tavalyi közbiztonsági helyzetéről. Csökkent a bűncselekmények száma, az utóbbi 7 év legjobb eredményét érték el. A nyomozási eredményesség 67 százalékos volt, ami a közterületeken elérte a 80-at a térfigyelő kameráknak köszönhetően.



Ezután a kultúra lett a főszereplő: Nagy Imre igazgató beszámolt a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ tavalyi munkájáról. A múzeum és az Alföldi Galéria több jelentős kiállításnak adott otthont, a régészek 19 beruházásnál vettek részt feltáráson, leletmentésen, és 3519 tárggyal gyarapodott a gyűjtemény. Miklós Péter, az Emlékpont és Varga Anikó, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ vezetője is beszámolt.



Lázár János országgyűlési képviselő ennek kapcsán kijelentette: a helyi kulturális intézmények, közgyűjtemények jó kezekben vannak, felveszik a versenyt a mai digitális, virtuális, internetes világgal. A mostani eredmények az elmúlt 5 és 10 év fejlődését mutatják, 2012-ben avatták ugyanis a megújult Tornyai-városnegyedet, az Emlékpontot pedig 2007-ben.



A jövővel kapcsolatban szóba került, hogy 2019-ben lesz Tornyai János vásárhelyi festőművész születésének 150. évfordulója. A múzeum ezt kiállítással ünnepli. – Javaslom, már most kezdődjön meg a szervezés – nekem is lenne pár ötletem –, alakuljon Tornyai-bizottság, mert ennek a tárlatnak országos jelentőségűnek kell lennie – fogalmazott Lázár. Nagy Imre közölte, már megtették az első lépéseket. Az is elhangzott: már az idén megkezdik a városháza rekonstrukcióját.