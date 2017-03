Csökkenthetik a nagy vihart kavart építményadót Vásárhelyen

– Már a módosításon dolgoznak az adócsoport munkatársai – mondta el érdeklődésünkre Hegedűs Zoltán. Vásárhely alpolgármestere arra reagált, hogy a városban a magánszemélyek és a vállalkozások is felháborítónak tartják az építményadó emelését. Akad olyan például, akitől családi háza után évi 31 ezer helyett 46 ezret kér a város. Hegedűs közölte: a módosító javaslatot az áprilisi 7-ei közgyűlésen tárgyalja majd a testület, és csökkentésre számíthatnak a helyiek. De addig is az első negyedévi összeget fizessék be – kérte.



Megírtuk: a Csúcsi Olvasókörben tartott lakossági fórumon és a legutóbbi közgyűlésen is kifogásolták az építményadó mértékét, ami magánszemélyeknél hivatalosan átlagosan közel 30 százalékkal emelkedett. Többen 50–80 százalékos növekedést tapasztaltak. Lázár János országgyűlési képviselő a fórumon azt javasolta: az első negyedévet fizessék be, ő pedig az adórendelet felülvizsgálatát kezdeményezte.



Kíváncsiak voltunk, a megye nagyobb városaiban van-e építményadó. Szentesen a magánszemélyek kommunális adót fizetnek – ezt Vásárhelyen már megszüntették –, belterületen évente 6 ezer, külterületen, például a tanyáknál 3500 forintot házanként, ingatlanonként. Az építményadó a vállalkozókat érinti, 30 négyzetméterig ingyenes, afölött 600 forint négyzetméterenként, de az ipari parknak akad olyan része, ahol csak 20 forintos a négyzetméter-tarifa.



Csongrádon még ennél is egyszerűbb a helyzet: a Körös-torokban 800, a város többi részén 200 forintot kell fizetni négyzetméterenként. Vagyis egy 100 négyzetméteres épület 20 ezer forintot „kóstál". Makón a vállalkozási célra használt épületek tarifája attól függ, hol helyezkednek el. A belvárosban értelemszerűen drágább. A lakosok kommunális adót fizetnek, ami egy évre, egy lakóházra 11 ezer 200 forint, a garázsért plusz 8500 forintot kell betenni a közösbe a makóiaknak.