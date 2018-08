Csongrád megyében 31 ezer hektáron termesztenek napraforgót - fajtabemutatót rendeztek Székkutason

Amelyek bármilyen paraméterben többet tudnak, mint a korábbiak, például hozamban, szárszilárdságban vagy betegség-ellenállásban, azok a fajták állami elismerést kapnak, a vetőmagjukat pedig a köztermesztésben is fel lehet használni

Szél István, a NAK megyei elnöke (középen) elmondta: fontos, hogy a gazdák megismerjék, mit tudnak az új fajták a szélsőséges időjárási viszonyok között. Fotó: Kovács Erika

– Magyarország Európa egyik legnagyobb napraforgó-termelőjének számít. Évek óta stabilan több mint 600 ezer hektáron termesztünk napraforgót. A hozamot tekintve hazánk csúcstartó. Míg 20 éve hektáronként 1,5-1,8 tonna termést takarítottak be a gazdák, addig napjainkra közel megduplázódott ez a mennyiség

A rendezvényt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Nemzeti Élemiszer-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága szervezte. A térség gazdálkodói a legújabb napraforgó- és szójafajtákkal ismerkedhettek meg.– Mintegy 25–30 féle napraforgó- és szójafajtát mutatunk meg a gazdálkodóknak – mondta Török Dénes, a Dél-Alföldi Fajtakísérleti Régió régióvezetője, a Székkutasi Fajtakísérleti Állomás vezetője. – Az új vetőmagokat a fajtatulajdonosok állítják elő, ezekkel átlagosan 8-10 évet dolgoznak. Munkájuk eredményét bejelentik a minisztériumhoz. Utána a fajtakísérleti állomások további 2-3 évig vizsgálják az új fajtákat.– magyarázta a folyamatot a szakember.A rendezvény megnyitóján Csapó József, a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának osztályvezetője beszélt a fajtaválasztás szempontjairól és az eredményekről is.– tette hozzá. Csapó József kiemelte, a szója esetében csökkent a termesztési kedv és a vetésterület is, miután az Európai Unió döntése értelmében ettől az évtől kezdve a szója nem számít bele a zöldítési előírások teljesítésébe. A vetésterület így 70 ezerről 60 ezer hektárra csökkent. A szója egyébként 2018-ban a gyengébb talajokon is jól teljesített. A néhány héttel ezelőtti termésbecslés alapján hektáronként 2,8 tonna termésre számítanak a szakemberek.– Az idei év igen viszontagságos volt az aszály miatt. Ezért is fontos, hogy megnézzük, az új fajták hogyan teljesítenek a szélsőséges időjárási viszonyok között – emelte ki Szél István, az agrárkamara Csongrád megyei elnöke, a házigazda település, Székkutas polgármestere. Csongrád megyében, mint megtudtuk, 31 ezer hektáron termesztenek napraforgót, szóját pedig 1000 hektáron.