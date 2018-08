Csongrád megyében most 27 pályázó nyert forrást tanyavillamosításra - Hidegék a vidékfejlesztési program nyertesei

– A férjem egész életében tanyán lakott, én pedig városi lány vagyok, aki a város zaja helyett inkább a csendet szereti. Úgy döntöttünk, kiköltözünk a gyermekeinkkel tanyára – mondta Hidegné Kiss Ildikó. A Hideg család Hódmezővásárhelyen, a Téglás parton épített újjá egy tanyát. Az épület 80 százalékban már elkészült. A vidékfejlesztési pályázat jóvoltából napelemek segítségével építik ki a házuk villamoshálózatát és a házi ivóvízrendszert. Úgy tervezik, bő egy hónap múlva beköltöznek új otthonukba. Náluk tartott sajtótájékoztatót szerdán Juhász Tünde, a Csongrád megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott.



– Csongrád megyében még szeretik az emberek a tanyai életet. Bízom benne, hogy ez a program is hozzájárul, hogy minél többen gondolkoznak el a vidéki, tanyai életformán – mondta Juhász Tünde.

A Vidékfejlesztési Programban a tanyás térségben élők 95 százalékos támogatás mellett maximum 6,2 millió forintot, míg a vidéki önkormányzatok legfeljebb 50 millió forintot fordíthatnak a tanyák vízellátási és villamosenergia-rendszerének fejlesztésére, valamint a szennyvízkezelés modernizálására.



A tanyák infrastrukturális fejlesztését célzó, mintegy 8 milliárd forintos vidékfejlesztési pályázaton született döntésnek köszönhetően első körben 65 kérelem részesülhet összesen közel félmilliárd forint támogatásban. Az eddigi nyertes pályázók majdnem 40 százaléka, 27 pályázó Csongrád megyei. Ide eddig 220 millió forint támogatás érkezett. A további kérelmek a rendelkezésre álló forrás függvényében 2019. április 4-ig nyújthatók be.



– Tiszta a levegő, csend van. Egészen más itt lenni, mint a városban. Három kislányunk van. Mivel a tanyán gazdálkodunk, szinte eddig is itt töltöttük a napjainkat. A gyerekek szeretnek itt lenni. Komoly procedúra volt a pályázat, de megérte. Így segítséget kaptunk a tanyavillamosításhoz és az egészséges ivóvízellátásunkhoz – hallottuk Hidegné Kiss Ildikótól.