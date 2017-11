Csontsovány a mártélyi ˝vadaspark˝ szürke marhája - éhezéstől féltik a bekerített vadakat

A szürke marha nagyon sovány, látni lehet a csontjait

Az állatok szépek voltak

Csontok, állatkoponyák a területen

– A tartási körülmények nem megfelelőek. Nincs fedett beálló, fedett vadetető. Az látszik, hogy most friss széna van az állatok előtt, és kaptak kukoricát is, ami viszont nagy mennyiségben puffadást okozhat, és akár a pusztulásukhoz is vezethet. Nyalósóra is szükségük lenne, de nem láttunk kitéve. Az az árok, amiből vizet ihatnak, veszélyes – sorolta a problémákat Knapecz Zita.

Az állatkínzás nem merült fel

– Szörnyű látni, hogy lesznek egyre soványabbak ezek a szerencsétlen állatok. Már hónapok óta nincs más élelmük, csak a legelő. Nyáron még elvoltak, de mára már tövig rágták a füvet – jelezte lapunknak egy mártélyi olvasó.Mártély Kun-telepi részén, egy körbekerített területen 10-12, leginkább őzre hasonlító állatot, a helyiek szerint zergét (valójában muflonokat) és egy szürke marhát tart egy magánember. A kerítéssel körbevett területen már tényleg csak 1-2 centis a fű, azt legelik az állatok. A dróton kívül jó arasznyira is lerágták a zöldet.Ennyire tudták kidugni a fejüket a kerítés rácsain. A területen két fát láttunk, az egyik kiszáradt, a másiknak a jelek szerint van néhány ága. Valószínűleg a kis lomb alatt húzták meg magukat a vadak nyáron, a 40 fokos kánikulában. A kerítésen belül van egy árok, onnan isznak.– Mindenki nagyon sajnálja ezeket az állatokat. Tavaly volt, hogy a gazdák szénát dobtak be nekik, mert megszánták szerencsétleneket – mondta egy helybéli, akivel ott járttunkkor találkoztunk. Azt egy másik mártélyi ember említette meg, hogy szíve szerint megbontaná a kerítést, és szélnek eresztené az állatokat, mert szerinte úgy jobb soruk lenne.A mártélyiak vadasparknak nevezik a helyet. A legelő kapuját vastag lánccal zárták be. A kapu előtt, kívülről, legalább térdig ér a gaz. Látszik, hogy ott nem volt jövés-menés az utóbbi időkben.Az állatok tavaly nyárig szépek voltak – állítják a helyiek. A bajok akkor kezdődtek, amikor a gazda börtönbe került. Megkerestük a férfi feleségét is, aki szerint viszont nincs semmi gond.– Az állatok hetente kapnak szemestakarmányt, szénát pedig akkor, amikor fogytán van. A múlt héten is rendeltem szénát, de még nem hozták, mert akitől veszem, a földjén végzett őszi munkákat, és nem ért rá. Azt mondta, a hétvégére viszont itt lesz a szálastakarmány. Én ennél többet nem tudok tenni. Egyedül vagyok három kisgyerekkel, a férjem börtönben van. Igyekszem helytállni minden területen. Nem tudom, hogy aki bejelentette ezt az egészet az újságnak, tudja-e, hogy milyen körülmények közt élünk. Nem vagyok állatkínzó. Ami kell a jószágoknak, megadom nekik. Lehet, hogy később jövök rá, hogy nekem ezt rendeznem kell, de rendezem.A neve elhallgatását kérő feleség azt is elmondta, szeretné eladni az állatokat, mert a három gyermek mellett nehéz gondoskodni róluk. Mivel a muflonok és a szürke marha a férj tulajdonában vannak, így a beleegyezése nélkül ezt nem teheti meg.– Férjem tavaly nyár óta van börtönben. Ennyi erővel már tavaly is kereshették volna magát a bejelentők. De láthatóan egy telet már túléltek az állatok, nem volt semmi baj – mondta.Késő délután a hölgy még felhívta munkatársunkat, és elmondta, sötétedés előtt megérkezett a széna és a kukorica is az állatoknak.A Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesületének munkatársai kedden délután a helyszínen jártak. – A szürke marha mellett dámszarvasok vannak a parkban – mondta az egyesület önkéntese, Knapecz Zita, reagálva arra, hogy a helyiek zergéknek titulálják a kisebb testű állatokat.Az állatvédők a lekerített területen állatcsontokat és koponyákat is láttak. Szerintük ez arra utal, hogy elhullott néhány állat, de a tetemekről senki nem gondoskodott. Valószínűleg a dögevő madarak ették meg az elpusztult állatokat.Kétszer végzett szemlét a héten az illetékes hatóság Mártélyon – közölte lapunk kérdésére a Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálata. A hatósági állatorvos megállapította, hogy az állattartásban vannak hiányosságok, de a helyszínen tapasztaltak és az ügyfél meghallgatásán elhangzottak alapján az állatkínzás nem merült fel. A hatóság kötelezte az állattartót a hiányosságok pótlására, egyúttal megtiltotta eladásukat addig, amíg a származásuk nem tisztázódik, és egészségi állapotukat fel nem mérik.