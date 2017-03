Csontvelő-átültetés után gyógyszer nélkül él Patrik

Gyűjtések



A Délmagyarország olvasói a Lapcom Média Alapítvány számláján 350 ezer forintot gyűjtöttek Patriknak, a kutasi önkormányzat és a helyi adakozók 1,1 millió forinttal segítették őt és családját.

Patrik és az édesanyja, Erzsébet a két kedvenccel, Dézivel és Foltossal. Fotó: Imre Péter

– Jól van Patrik, jók az eredményei. Legutóbb februárban jártunk kontrollon a fővárosi Szent László Kórházban, ahová kéthavonta kell mennünk – mondta a 15 éves székkutasi Borbély Patrik édesanyja, Hódi Erzsébet. A csontvelőbetegségből meggyógyult fiú már nem magántanuló, szeptember 1-jétől már régi osztályába jár, nyolcadikos. Most éppen otthon lábadozik egy kisebb baktériumfertőzés miatt. – Gyengébb az immunrendszere, mint hasonló korú társainak, ezért sűrűbben betegszik meg. Sajnos a kézilabdát sem tudta folytatni, sőt testnevelésből felmentést kapott térdfájdalmai miatt. De már az is javul – újságolta Erzsébet. Megírtuk : sokáig volt kórházban, csontvelő-transzplantáción is átesett, és otthon egy ideig steril körülmények között élt. A 6. osztály második félévétől magántanulóként tartotta a lépést társaival. A többiek is nagyon várták a visszatérését.

– Már hiányzott a suli, jó, hogy újra ott lehetek a többiek között – mondta mosolyogva Patrik. Gyorsan hozzátette: reméli, ebből a mostani „baciból" is hamar meggyógyul, és a jövő héten csatlakozhat osztálytársaihoz. Kedvenc tantárgya a magyar, pályának a logisztikát nézte ki magának. – Bírom az ilyen pörgős, szervezős dolgokat, nem akarok egész nap egy irodában ücsörögni – indokolta választását. Bár nem túl pörgős, segít a konyhában, olykor a főzésben is édesanyjának. Szabadidejében szívesen játszik a két kutyussal, Foltossal és Dézivel. Jó hír: a csontvelőbetegséghez kötődő gyógyszert már nem kell szednie.A legújabb, hogy Borbély Patrik lett az MTI fotósának, Koszticsák Szilárdnak a Démétér Ház és a sterilbox életét bemutató országos vándorkiállításának az arca. – Szilárd eleinte nem tudott Patrikról jó felvételt készíteni, a transzplantációra várt, szenvedett. Végül kijöhetett a sterilboxból, és azt a pillanatot kapta el, mikor ezt megtudta, és mutatja, minden oké. Ez olyan jól sikerült, hogy ez lett a plakátképe a kiállításnak – mesélte Hódi Erzsébet.