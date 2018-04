Csütörtökön közgyűlésdömping volt Hódmezővásárhelyen - Hegedűs: a polgármester viselkedjen felelős vezetőként

Az esti rendkívüli ülésen végül elfogadta a özgyűlés a Járható Vásárhely Programot. Megszavaztá a Hódtói Sportcsarnok és a Városi Stadion felújításával kapcsolatos pályázat beadását is. A rekonstrukció 70 százalékban taós pénzekből valósulnának meg, a fennmaradó 30 százalékot kell a városnak állnia.

A Járható Vásárhely Programot kedden tárgyalta először a vásárhelyi özgyűlés. Mint megírtuk, a Fidesz–KDNP-frakció 48 utcában az utat, 21-ben pedig a járdát aszfaltozta volna újra. A 900 millió forintos fejlesztésre a öltségvetés egyes tételeinek átcsoportosításával biztosítottá volna a fedezetet.ütörtö ön délelőttre viszont más határidős témá miatt újabb rendkívüli ülést hívott össze, ahol Hegedűs Zoltánnak, a Fidesz–KDNP frakcióvezetőjének javaslatára felvetté a napirendi pontok özé a Járható Vásárhely Programot és az ahhoz ötődő öltségvetési módosításokat is. Pontosabban az azokról való szavazást, mivel a vita kedden már lezajlott. A napirendre vétellel a polgármester nem értett egyet, és élve az SZMSZ-ben biztosított jogával,. Döntését a teremben lévő vendégek, szimpatizánsai tapssal fogadtá .Délután 4-re „rendes" özgyűlést hívott össze a polgármester, amin a Fidesz–KDNP-frakció tagjai nem vettek részt. Makón voltak, Lázár János épviselői mandátumának átvételén.özben kiderült,, amin már teljes létszámban jelen volt a épviselő-testület. Márki-Zay Péter itt azt mondta, a délutáni ülést csak félbehagytá .Itt Cseri Tamás fideszes épviselő ért szót. – Délelőtt óta mi változott? Méltatlan, hogy már ez a özgyűlés. Röhejessé válik Vásárhely. Reggel még nem volt ennyi néző, mint most. Ha a polgármester úr ennyi szeret szerepelni, akkor menjen Budapestre szónokolni – mondta. Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője pedig azt érte Márki-Zay Pétertől, hogy viselkedjen felelős vezető ént.A rendkívüli ülés nyílt ré alig fél óra alatt lezajlott, majd a épviselő zárt ajtó mögött döntöttek 5 napirendről. Öt perc szünet után pedig, ahol 19 nyílt napirendi pont mellett még egyet zárt ülésen is tárgyaltak.