Csütörtökön nyílik Endre Béla gyűjteményes kiállítása

– Százhúsz művet láthat a közönség. Az anyag gerincét a Tornyai-múzeum gyűjteménye adja, de a felajánlásoknak köszönhetően akadnak évtizedekig lappangó és a szakma előtt is ismeretlen képek – mondta Nátyi Róbert művészettörténész, a kiállítás kurátora a szerdai sajtóbejáráson. Endre Béla Szegeden, a Fekete Házban született, és nagypolgári nevelést kapott. Tanult Rómában és Párizsban, éppen ezért nagyon iskolázott volt festői stílusa. Egyik meghatározó alakja és talán legképzettebb alkotója volt az úgynevezett alföldi vagy vásárhelyi iskolának, amelyhez Tornyai János és Koszta József is tartozott. Elsősorban tájképfestőként ismert – többször megörökítette például az alföldi vidéket, a pusztát és a Tiszát –, követte a táj változásait, a vihart és a hajnalpírt. De csendéletei is a legjobb magyar alkotások közé sorolhatók. Ezenkívül egyik kezdeményezője volt a vásárhelyi Művészek Majolika és Agyagipari Telepének, ahol maga is készített kerámiákat. Erről is megemlékeznek a Tündérmesék koloritja című tárlaton, amely május 13-áig tekinthető meg a Tornyai János Múzeumban.