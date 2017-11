Cukiság: oviolimpiaVásárhelyen, amin a teremben is síeltek az apróságok - galéria

– Jól csináltátok, csak legközelebb egy kicsit gyorsabbak legyetek – mondta egy óvónő a kicsiknek az egyik váltóverseny után. Kolléganője kipirult arccal közölte: – Nagyon jó volt! Szakad rólam a víz, annyira szurkoltam!A vásárhelyi Szent István Általános Iskola tornatermében tegnap már 16. alkalommal rendezték meg az oviolimpiát, amely mindig valamilyen téma köré csoportosítja a kicsiknek kitalált versenyszámokat. Most a 2018-as téli olimpiát választották a suli testnevelői, és azt idéző sorversenyek vártak a 12 helyi óvoda 8–8 fős csapataira.Az apróságok már a zenés bemelegítést is élvezték, a kezdő versenyszám pedig az Irány a téli olimpia nevet viselte. A váltásoknál ötkarikával díszített párnák játszották a főszerepet. Majd jött a Síelj velünk! – szlalom pályán kellett futni, a sízők mozgását utánozva –, az Egy kis biatlon és végül a Hogy néz ki egy sielő? nevű sorverseny. Utóbbiban az óvónénit, óvóbácsit – ők is szép számban voltak – kellet a különböző eszközökkel, sapka, sítalp, bot, kesztyű síelőnek öltöztetni. A nevelőket ekkor vonták be először a játékba, de ők kérés nélkül is csatlakoztak: a szülőkkel együtt a pálya mellett ugrálva, kiabálva szurkoltak. Legalább annyira élvezték ezt a délelőttöt, mint a kicsik.Az eredményhirdetés előtt jött a hab a tortára: az ovisok lufikat kaptak és azzal játszhattak a díjak, többek között az egy-egy láda gyümölcs átadásáig. Alapvetően a részvétel volt a fontos, de azért rögzítsük: a Magvető utcai ovi megőrizte tavalyi 3. helyét, az Égből pottyant Evangélikus Óvodának a tavalyi siker után az ezüst jutott, míg a nyertes a Szabadság téri intézmény lett. Minden résztvevő győztesnek érezhette magát, mert ez a nap a vidámságról, az együttmozgásról és annak öröméről szólt.– A rendezvény célja a sport és sportiskolai képzésünk népszerűsítése, ami most is sikerült. Idetartva már az utcán hallottam a zsivajt, a jókedvet. Felejthetetlen délelőtt volt ez mindenkinek. Nagyszerű érzés a küzdelem, a sport erre, a küzdésre is megtanít minket – mondta Walterné Böngyik Terézia. A Szent István Általános Iskola igazgatónője végül azt kérte az ovisoktól, sikítsanak akkorát, amennyire jól érezték magukat. A válasz szinte hangrobbanás volt.