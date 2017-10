Cukorbeteg gyerekek ellátására készülnek: tanfolyamot szerveznek az óvónőknek Vásárhelyen

Fotó: Egy Csepp figyelem alapítvány

– Ma Magyarországon több mint 5 ezer cukorbeteg gyermek él. Majdnem mindegyiküknek egész életében inzulininjekcióra van szüksége – tudtuk meg Gémes Renáta projektvezetőtől. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 2013-ban indította útjára a Belevalók című, pedagógusoknak szóló ingyenes diabétesz-oktatóprogramját. – Az országban többször is előfordult, hogy óvodák, iskolák nem fogadták a cukorbeteg gyerekeket, mert nem ismerték a betegséget, és féltek a felelősségvállalástól. Az elmúlt 4 évben az ország több pontján szerveztünk tanfolyamot, hogy segítsünk a pedagógusoknak. Október 4-én Hódmezővásárhelyen lesz a következő állomásunk a Varga Tamás Általános Iskolában. A félnapos programon az elméleti tudnivalókon kívül gyakorlati képzésen is részt vesznek a nevelők. Megismerik a vércukormérő, az inzulinadagoló és az inzulinpumpa működését. Szó esik a szénhidrátmérésről és -számolásról is.

Egyedülálló szegedi ovi



Diabéteszes gyerekek fogadására specializálódott a szegedi Vedres utcai óvoda – erről néhány hónapja írtunk lapunkban. Ápolónőket foglalkoztatnak, akik biztosítják a szakszerű ellátást a cukorbeteg gyerekeknek. Ez országosan is egyedülálló.

A tanfolyamhoz a vásárhelyi Szőke cukrászdák is hozzájárulnak: október első hetében minden eladott paleo- és hozzáadott cukrot nem tartalmazó sütemény árának egy részét ajánlják fel a jótékony célra, hogy minél több pedagógus fogadhassa felkészülten a cukorbeteg gyermekeket – tudtuk meg Szőke Zoltán tulajdonostól.