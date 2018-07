Defibrillátorok a megye kormányablakaiban

– A megye mind a kilenc kormányablakában elhelyeztünk egy félautomata újraélesztő készüléket – jelentette be a tegnapi sajtótájékoztatón, a vásárhelyi járási hivatalban Juhász Tünde kormánymegbízott. Hozzátette: bízik benne, hogy soha nem kell majd használni a defibrillátorokat.Az eszközöket a Csongrád Megyei Kormányhivatal szerezte be, és eddig közel 40 munkatársat oktattak, képeztek ki használatára az SZTE sürgősségi osztályának orvosai. Azért lépték ezt meg, mert szükségét érezték, hogy így is vigyázzanak a hozzájuk betérő emberekre. Vásárhelyen naponta 600–800 ügyfél fordul meg, míg a megye valamennyi kormányhivatalában éves szinten ez a szám megközelíti az 1 milliót.A kormánymegbízott elmondta: 2016-ban a megyei kormányhivatal kezdeményezte egy olyan informatikai alkalmazás létrehozását, amely felmérte a megyében lévő félautomata defibrillátorokat. A létrejött térkép, adatbázis megmutatja a több mint 70 készülék helyét.A vásárhelyi hivatalból eddig hat embert képeztek ki defibrillátor használatára. Az oktatáson Csáki Zsolt földhivatali ügyintéző is részt vett. – Az motivált, hogy segíthessek, mert az emberi életnél nincs drágább és fontosabb. A vészhelyzetben ne essünk pánikba, azonnal cselekedjünk, ne rajtunk múljon valakinek az élete – mondta Csáki Zsolt.A készülék félautomata, ami azt jelenti, használat közben szükség esetén szívmasszázst, illetve lélegeztetést is kell végezni. Ezek a defibrillátorok kisebb elektromos impulzusokat is kibocsátanak, folyamatosan mérik a beteg adatait, a használót instrukciókkal látják el, és könnyen kezelhetők.