Deszk és Vásárhely együtt

Az E épületet újítják fel és alakítják át erre a célra június 30-áig. Ez a projekt (is) közös a deszki mellkasi betegségek szakkórházával, amely 55 millió forintot kapott felszerelések, gépek vásárlására, köztük egy digitális röntgenre – mondta el Bálint Beatrix főigazgató. A sterilizálási feladatok bővítésére 56,7 millió forintot nyert Vásárhely. Így a jövőben – lehet, hogy már tavasztól – a deszki egészségügyi intézmény eszközeit is az Erzsébet-kórházban sterilizálják, és beszereznek a szállításhoz egy autót is.