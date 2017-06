Diákmunkával kecsegtet a mindszenti molesztáló

– Két évvel ezelőtt a fiam szeretett volna egy kis zsebpénzhez jutni. Azt azonban nem gondoltuk, hogy az idős férfi ki akar vele kezdeni – mondta egy mindszenti édesanya. Akkor a gyermeke 12 éves volt. Az anyuka olvasta egy hirdetési újságban, hogy fiúknak diákmunkát kínál valaki. Egy telefonszám tartozott a hirdetéshez.



– A településen több helyre is ki volt ragasztva ez a hirdetés. Felhívtam, és együtt mentünk megbeszélni a részleteket. Fűnyírásról, ház körüli munkákról szólt a megbízás. Nem gondoltam semmi rosszra.



– Első nap ki is fizette rendesen a gyerekem. Majd megüzente, hogy másnap kerékpárral egy közeli településre mennek, mert az élettársának a házánál is van tennivaló. Vigyen a fiam váltóruhát, mert ott alszanak. Elengedtem vele. Megsimogatta a hasát – Néhány óra múlva átjött egy ismerős, kérdezte, hol találtunk diákmunkát, mert az ő fia is dolgozna. Elmondtam. Nézett rám aggódó szemekkel. „Jaj, nem hallottad, hogy erről a férfiról azt beszélik, fiatal fiúkat molesztál?" Nagyon megijedtem. Azonnal felhívtam a fiam, és elmondtam, mit hallottam. Nem sokkal később jött az sms, hogy nem akar ott maradni. Felhívtam, de azt suttogta, hogy sms-t írjunk, mert a férfi azt mondta, ki kell kapcsolnia a telefonját, nem szereti, ha a diákmunkások telefonálgatnak. Kiderült, hogy napközben megkérdezte tőle, nem fáj-e a hasa, és megsimogatta. Majd úgy csinált, mintha véletlenül beleakadt volna az ujja a nadrág korcába, és meghúzta az alsónadrággal együtt, úgy, hogy belásson. Egy kavics fűnyírás közben megütötte a gyerekem lábát. A férfi megsimogatta, hogy ne fájjon, valósággal babusgatta. A fiamat ez nagyon zavarta. Még rosszabb lett a helyzet. Később, a munka után beküldte a gyerekem a fürdőszobába tusolni.



A fiam kint felejtette a törölközőjét. A férfi akkor udvariasan bekopogott, és beadta. Pár perc múlva azonban anyaszült meztelenül beállt mellé a zuhany alá, és azt mondta: „Fürödjünk együtt". Ez nem normális dolog. A gyerekem nagyon megijedt, azonnal kilépett a kabinból. Akkor küldte az sms-t. Felhívtam a nem velünk élő édesapját, kocsit fogadtunk, elmentünk a gyerekért. A kisfiam lelki beteg lett. Másnap feljelentettem a férfit – mesélte az anyuka a két évvel ezelőtt történteket. A rendőrség vádemelést javasolt az ügyészségnek. Az anyukától úgy tudjuk, néhány hét múlva kell a bíróságon tanúskodnia. Megint ugyanaz a mese – Megviselt bennünket, de legfőképpen a gyermekemet a sok kihallgatás. Majd csak vége lesz. Reméljük, méltó büntetést kap.



A két évvel ezelőtti történet most úgy került elő, hogy a férfi még mindig keresi a fiatal fiú diákmunkásokat. Az ugyancsak Mindszenten élő Soósné Anikó fia 15 éves. Olvasták a hirdetést, a gyermeke szeretett volna dolgozni. A történet eleje szinte szóról szóra ugyanaz, mint az előbbi esetben.



– Örültünk, hogy van ez a lehetőség. Az mondjuk furcsa volt, hogy olyanokat is mondott, ha hallok valamit róla, azt ne higgyem el. A diákmunkások gyorsan cserélődnek nála, mert a gyerekek vagy nem szeretnek dolgozni, vagy keveslik a pénzt. Akkor nem tudtam hová tenni ezeket a mondatokat. A nap végén megüzente, hogy másnap vidékre mennek, vigyen a fiam váltóruhát, mert ott alszanak. Nem gondoltam, hogy baj lehet...

– idézte fel az anyuka a nemrégiben történteket. Azt mondja, az a szerencse, hogy összefutott az előző anyukával, és szóba jött a diákmunka is.



– Elmondta, mi történt a fiával két éve... Azt hittem, megőrülök. A férjem rátelefonált erre az emberre, hogy fél órán belül legyen itthon a gyerek, különben baj lesz. A háza előtt vártuk. Rémület volt az arcán, sejtette, hogy lebukott előttünk. Nem is nézett ránk, alig találta meg a kilincset is. A fiunk elmesélte, hogy a kocsiban, vezetés közben a férfi pálinkát ivott, a gyermekemet is kínálta az itallal meg füves cigivel, de ő elutasította. Azt is mondta, hogy el ne mondja ezt itthon, mert nem kell a szülőknek mindent tudni. „Hány éves a gyerek?" A Soós szülők nem szeretnék, ha másokkal is előfordulna ilyen eset. A közösségi oldalon is felhívták a szülők figyelmét, hogy vigyázzanak a gyermekükre. Nézzék meg, hová engedik dolgozni őket. Egy csoportban is beszédtéma a két ügy. Sokan úgy vélik, több áldozata is lehet a férfinak, csak szégyellik a dolgot, hallgatnak róla. Valaki azt írta, már évtizedekkel ezelőtt is beszédtéma volt, hogy a férfi a fiatal fiúkat szereti.



Vannak szülők, akik úgy próbálnak segíteni, hogy amint meglátják a férfi hirdetését valahol Mindszenten, letépik és eldobják, hogy minél kevesebben hívják fel azt a számot. Mi azonban felhívtuk, és előadtuk, hogy az általános iskolás fiunknak keresünk nyári munkát. Az idős férfi először gyanakodott, honnan tudjuk a számát, mire egy hirdetési újságot emlegettünk. Állította, már régen nem hirdet, majd azt mondta, három hete állította le a hirdetést, végül oda lyukadt ki, hogy most azonnal szüksége lenne segítségre a meggyszedéshez. Meg el akarja adni a házát, előtte festeni, javítani kellene. Közben többször rákérdezett, hány éves a gyerek. Az órabér 500 forintról indul, közölte, ez egy óra múlva több, de kevesebb is lehet, attól függően, a gyereknek „hogy áll rá a kis keze" a munkára.