Dicséri a szakma vásárhelyi agrárbemutatót, szombaton is ezrek látogattak ki - galéria

– Soha nem felejtem el a kezdeteket, torokszorító volt, drukkoltunk, hogy sikeres legyen – mondta a 81 éves Lelkes István fényképezőgéppel a nyakában és lovas nyakkendővel.A lovak vásárhelyi festője még idén is a különböző lovas események, bemutatók, versenyek helyszíni kommentátora volt a jubileumi, 25. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon Vásárhelyen.– A mostani A szektor létesült először, a napórás csarnokkal együtt. Betonjárda sem volt, a homokon közlekedtünk. Az első kiállítás sikere után mindenki azt mondta: ezt folytatni kell. Minden évben volt fejlődés, előrelépés, így alakult ki a jelenlegi kiállítási centrum és a kiállítók köre, valamint a díszvendég országok is elhozták szakembereiket – emlékezett Pista bácsi. Közölte: idén az állattenyésztési és mezőgazdanapok alatt rendezték az egyik ősi magyar lófajta, a Furioso North Star tenyésztőinek nemzetközi konferenciáját. Kiemelte, a napokat a gazdálkodással foglalkozó, ezért szakmai tapasztalattal bíró Hód-Mezőgazda Zrt. rendezi, nem egy ilyen tevékenységre szakosodott kiállításszervező cég.A kiállítók közül a gépalkatrészekkel, erő- és munkagépek alkatrészeivel, illetve komplett munkagépek értékesítésével foglalkozó Habi Kft. Kiskunhalasról érkezett. Garas László beszerző elmondta: legalább 8 éve részt vesznek a vásárhelyi kiállításon és vásáron, megéri, mert mindig akadnak új kuncsaftok, illetve a régiek megismerhetik kínálatbővülésüket. – Kevés idő volt, hogy szétnézzek, az első napon tettem meg, és a szokásos magas színvonalat láttam – mondta Garas.Csongrád megye egyik zászlóshajója, a szentesi Árpád-Agrár Zrt. is várta standján a szakmai és a civil érdeklődőket. A 40 hektáron 20 termálvizes kúttal fűtött üvegházban zöldséget termelő, Közép-Európában is meghatározó cég, amely a kapcsolódó vállalkozásokkal mintegy 700 embert foglalkoztat, már több mint tíz éve vesz részt a rendezvényen. Nagy Zoltán palántaértékesítési vezető és a kommunikációért felelős Both Ildikó számolt be tapasztalatairól. Közölték: a három nap alatt sok szakmai látogatót, VIP-vendéget fogadtak, akadtak érdeklődők, de üzletet is kötöttek – egyet éppen ottjártunkkor.– Az OMÉK-nak több a látogatója, de a szakmát tekintve a vásárhelyi kiállítás lényegesen komolyabb, prémium kategória. Aki ebben az ágazatban számít – fogyasztói vagy üzleti szempontból –, annak itt kell lennie. Aki kimarad, az lemarad. Az elmúlt napokat sikerként könyvelhetjük el, jövőre is eljövünk Vásárhelyre – összegzett Both Ildikó. Elmondták: a jelenlévő versenytársaknál számukra is hasznosítható, megfontolandó dizájnt, innovációt láthattak, vagyis tanultak is.Szombat délután már bontották a standokat, az utolsó játékokat, ajándékokat vásárolták a látogatók, és elbúcsúztak az állatoktól, a pelyhes tollú kiskacsáktól és libáktól – sok gyerek simogatta őket –, a tojásból kikelő csibéktől.