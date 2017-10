Dicsérik és átkozzák is a tramtraint: másfél hónapra kitiltották a Bajcsy-Zsilinszkyről az átmenőket

– Sok bosszúságot okozhat az útlezárás, de én a fejlődést nézem: a tramtrainnel nekünk is könnyebb lesz a közlekedés – mondta a vásárhelyi Bajcsy-Zsilinszky utcában lakó Mika György. Az utcát a közműkiváltások miatt hétfőtől másfél hónapra lezárták az átmenő forgalom elől. György is egy kisebb hídon ment be a házába – ilyen módon mindenkinek biztosítják a bejutást –, a páros oldalon a járdákat már szinte végig felbontották. A folyamatos munkavégzésnek köszönhetően amint lehet, betemetik.– Az építőiparban dolgozom, elfogadom, hogy ez a munka hangos, azt viszont még nem tudjuk, a tramtrain mennyire lesz zajos. Mert az erre járó kamionok bizony összekoccintják a poharakat a vitrinben – folytatta Mika György. Végszóra megérkezett egy „csapdába esett" román kamion, vissza kellett tolatnia.A hentesüzletben – amelyik a Zrínyi utca 12–14. szám alatti társasház bontása miatt költözött a Bajcsy-Zsilinszkyre – azt közölték: a közműkiváltással járó felfordulás nem befolyásolja a forgalmukat, aki akar, betér hozzájuk. Ugyanezt tudtuk meg a Hódkerék bicikliboltban. De hozzátették: később, amikor a munka miatt az ő szakaszuknál zárják le teljesen az utat, zavaró lehet. – Reméljük, nem áll meg az élet akkor sem, az árut be tudják majd hozni – mondták az eladók. Jelenleg a Szeretet presszó forgalmát sem zavarja az útlezárás. – Hozzám egyébként sem autóval jönnek az emberek – jegyezte meg Kulik Ernőné tulajdonos.A Bajcsy-Zsilinszkyn lakók és a boltosok a kisebb utakat használva hajthatnak rá azokra a részekre, ahol éppen nem dolgoznak a szolgáltatók. A buszmegállót a Tóalj utcára helyezték, és az autós, motoros forgalom nagy részét is átirányították a Hódtóba, a Tóalj és a Kaszap utca felé.Nem mindenki volt olyan megértő és türelmes, mint az eddig megszólalók. – A vonat- és a buszközlekedés is jó, semmi szükség a tramtrainre – jelentette ki Oláh Beatrix. Azzal folytatta: inkább a mezőgazdaság, az élelmiszeripar fejlesztésére, az egészségügyre és a bérek felzárkóztatására költsenek többet. A 94 éves Varga Ferencné sincs kibékülve a tramtrainnel, feleslegesnek tartja. – Ez óriási felfordulás! Már a bicikliúton sem lehet normálisan közlekedni. Annak kellene itt járni nap mint nap, aki ezt az egészet kitalálta! Mi a fenének ez a tramtrain? A busz 20 percenként jár – mondta feldúlva Katalin. Azzal folytatta: a Bajcsy-Zsilinszky régi, szép, fás utca, öreg házakkal, a hangulatát is félti a villamostól.A Kálvin tér közelében lévő lángososnak visszaesett a forgalma, most a munkások reggeliznek és ebédelnek nála, de a kávé fogy a legjobban. – Valamit valamiért. Az, hogy a villamosvasút elkészüljön, ilyen munkával, kis felfordulással jár – fogalmazott a 84 éves Hegedűs Mihály, aki az egyik társasház előtti padon ült a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Elmondta: hátul, ahol a mentők és a tűzoltók is megközelíthetik a házat, jelenleg még ők is tudnak közlekedni az autóval.