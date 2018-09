Dínók lepték el Vásárhelyet is! A Szeretem Vásárhelyt Egyesület így Kátyuzoo-tt

Dínópark került az egyik termetes vásárhelyi kátyúba. Fotó: Szeretem Vásárhelyt Egyesület

Találkoztunk már gerillakertészekkel, akik virágot ültettek a kátyúba. Egy Békés megyei településen fejfát kapott egy mély kátyú. Jelképesen így temette volna a polgármester az összes úthibát.A Szeretem Vásárhelyt Egyesület pedig Kátyuzoo-t hozott létre. 16 fotón mutatták be, hogy csupán a képzelet szab határt a Hódmezővásárhelyen található kátyúk „hasznosításának". Az egyesület tagjai legók, babák segítségével alakítottak ki kátyúba helyezett életképeket. A fotókon egy-egy termetes úthibában láttunk dínóparkot, útépítést, állatkertet, táncoló Monster High babákat, tóparton napozó Barbie-kat. Létesítettek egy kis csónakázótavat, homokozót, mosogatót és sörhűtőt is. Facebook-oldalukon feltették a kérdést, „Vicces, vagy inkább szomorú?"– Egyesületünk tanévkezdéskor a gyerekek átkelését segítette az első napokban a gyalogos-átkelőhelyeken. Akkor azt tapasztaltuk, hogy nemcsak a biztonságos közlekedés, hanem a biztonságos úttest is kérdéses – mondta Walterné Böngyik Terézia, az egyesület elnöke. Megtudtuk: céljuk, hogy a problémákra újszerű, kreatív módon hívják fel a figyelmet. Így jött a Kátyuzoo ötlete. Humorral, képi megjelenítéssel talán többet el lehet érni, mintha csak beszélnek a problémákról.