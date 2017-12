Disznókábítóval lőtte agyon egy vita után feleségét, magával is végezni akart a székkutasi férfi

Fotó: Donka Ferenc

– Nem értem, mi történhetett. Olyan rendes családnak tűntek – mondta egy székkutasi asszony. A helyiek a falu több pontján is két-három fős csoportokban találgatták, mi történhetett a Gregus utcai családi házban. A környéket lezárta a rendőrség.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a székkutasi házaspár 11 óra körül összeszólalkozott. A 44 éves férfi a vita hevében egy állatok elkábítására alkalmas eszközzel lelőtte a feleségét. A negyvenes évei elején járó asszony azonnal életét vesztette. A férfi – ugyanezzel az eszközzel – önmagával is végezni akart. A mentőhelikopter életveszélyes sérülésekkel szállította kórházba. Hogy kik szóltak a mentőknek és a rendőrségnek, erről nincs információnk. Arról sem, hogy a gyerekek szemtanúi voltak-e a történteknek.– Hallottuk, hogy szirénázik a mentő, a rendőrség. Jött a mentőhelikopter is. Nem gondoltuk, hogy ilyen tragédia történt – mondták egy másik kis csoportosulás résztvevői.

– Rendes embereknek ismertük őket. Nézze meg a kertet, a házat! Bent is rend és tisztaság volt mindenhol. A férfi pékként dolgozott, az asszony a rehabilitációs gyógynövény-válogatóban volt középvezető. Emellett otthon rengeteg állatot tartottak. Volt lovas fogatuk is. Nagyon szépen nevelték a két gyermeküket. Mindent megtettek értük. Jó pár hónappal ezelőtt a férfi stroke-ot kapott. Meg is műtötték. Akkor kiesett a munkából. De már láttuk sétálni, sőt biciklizni is! – mondta egy székkutasi nő.– Még néha irigyeltem is a feleséget, hogy milyen nyugodt férje van. Az a típus, aki kétszer meggondolja, ha egyet arrébb lép. Soha nem gondoltam, hogy ilyesmire képes... Persze azt nem tudhatjuk, hogy az ajtón belül mi történik... – vette át a szót egy másik hölgy, aki közelebbről is ismerte a családot.Székkutason mindenki értetlenül áll a történtek előtt. Az elhunyt anyuka mellett a gyerekeket is nagyon sajnálják. A házaspárnak, úgy tudjuk, egy 8. osztályos lánya és egy ugyancsak felső tagozatos fia van.– Mi lesz most a gyerekekkel? Hogy viselik ezt el? Remélem, nem látták, hogy mit csinált az apjuk... Biztos az édesanyjuk szülei veszik őket magukhoz. Ők eddig is nagyon sokat segítettek. Ha a gyerekek apja túl is éli ezt az egészet, akkor is börtönbe kerül. A gyerekek már felnőttek lesznek, mire kiszabadul. Ki tudja, valaha megbocsátanak-e neki – morfondírozott egy férfi.Egy közelben lakó házaspár úgy tudja, az utóbbi időkben megromlott a házaspár kapcsolata. Meg nem erősített információnk szerint az asszony nemrég elköltözött a gyerekekkel a szüleihez. – Nem tudjuk, hogy igaz-e, de úgy hallottuk, a fiatalasszony nehezen viselte, hogy a napi munka mellett a rengeteg jószágtól nem maradt egyetlen szabad percük sem. Ha így volt, ha más probléma volt, másképp kellett volna megoldani, nem ilyen szörnyűséggel...A 44 éves férfit a rendőrség emberöléssel gyanúsítja.