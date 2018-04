"Dolgoztak egy kicsit, aztán elmentek" - mondták a lakók a munkásokról: több utcában büdös a csatorna

Megállt a víz és az idő az Ábrai Károly utcában. Fotók: Imre Péter

– Egész télen a felásott bejárókon a sárban cuppogva, tocsogva jutottunk el a házainkig. Ez mindenkit megviselt. Korábban idővel legalább elszivárgott a földbe a víz, amikor még nem betonos volt az árok

A házuk előtti csatornaszakaszban most is áll a víz – mutatja Báthori Károlyné. És a bejáró sem elég széles.

– A férjem az önkormányzathoz is eljuttatta észrevételeinket, átvették a levelet, erről az ajánlott blanketta visszajelzése árulkodik. Ennek legalább egy hónapja, és még nem történt semmi. A Délút munkatársaival is beszélt

A három duda még nem ért össze az Ábrai és a Jókai utcák találkozásánál.

Emlékeztető

A közel egymilliárd forintos projektben megújul a Régi Kenyere-éri csatorna, a Csúcs, Béketelep, Tabán és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetése, Lévai utcai főgyűjtője, illetve mellékgyűjtői. A beruházás 2017-ben több ütemben kezdődött, és a tervek szerint idén július végén zárul.

– A Délmagyarban olvastam az Agyag utcai csatornázásról, azonnal e-mailt írtam, mert másutt, például nálunk, az Ábrai Károly utcában is hasonló a helyzet: a betonelemekkel bélelt ároknak nincs lejtése, megáll, büdösödik benne a víz, és a kapubejárókat sem megfelelően, négy helyett három méter szélesre alakították ki – mondta Báthori Károlyné. Hozzátette: nyáron nem lehet majd szellőztetni, olyan bűz lesz.Az e-mailben leírta: az Ábrai utcában tavaly ősz óta csinálják a csapadék- és belvízelvezető csatornát, de még nem értek a végére. Ennek számos jelét tapasztaltuk mi is a helyszínen.– közölte Báthori Károlyné Erzsébet, amikor az ügy kapcsán meglátogattuk otthonában. Férje bólogatott, hozzátéve: az árkok oldalfalai sincsenek rendesen kialakítva, a földmunkákat sem fejezték be.Az utca végén, a Jókai és az Ábrai találkozásánál a három irányból érkező „dudákat" még mindig nem illesztették össze, a gödör kiásva maradt, és áll benne a víz. – A munkások eltűnése, majd újramegjelenése végig jellemző volt: dolgoztak egy kicsit, aztán elmentek, és hetekig nem láttuk őket – mondta Erzsike. Szomszédjuk, Daru Sándorné hozzátette: a környéken sok a kisgyerekes család, ezek az emberek itt ittak, a házak falánál, bokrok tövében végezték a dolgukat. Igaz, nem volt mobil vécéjük.– mondta Csilla kislányával a karján. A fiatal pár is azt panaszolta: nem folyik le a víz, hat hónapon keresztül sárban tocsogtak, ígérete ellenére a kivitelező nem állította vissza az eredeti állapotokat, a kapubejárójuk is keskenyebb lett, nem tudnak az autóikkal normálisan közlekedni. Ráadásul keskeny, szinte egysávos az Ábrai utca. – Sanyi lemérte az összes bejárót, kiderült, mindet ötletszerűen alakították ki, akad köztük három méteres, mint a miénk, de nyolc méteres is – közölte. Bármerre sétálunk a városban – például a Pál és a Pálffy utcán –, sajnos hasonló körülményeket találunk: poshadt, büdös, pangó víz van a csatornákban.