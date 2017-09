Döntenek a szelektív szigetek sorsáról: Kovács Pál radikális megoldást javasol a vásárhelyi közgyűlésnek

Hódmezővásárhely - Ma dönt a vásárhelyi közgyűlés a szelektív gyűjtőszigetek sorsáról. Ahogy tavasszal, most is beigazolódott, ami miatt a Kistópart utcán lakók tartanak ettől a rendszertől: az edényeket ismét bűzlő hulladékhegy temette be és vette körül. A környékbeliek eltakarították a szemetet.

Bővítik a zöld területeket



A roma felzárkóztatási programterv, a város zöld területeinek bővítése, fásítási lehetőségek és a szelektív hulladékgyűjtés ügye lesz napirenden a vásárhelyi közgyűlés ma 10 órakor kezdődő ülésén. Lesz díszközgyűlés is, ahol pedagógus-díszdiplomákat adnak át. – Megtaláljuk a megoldást a lakók problémáira, radikális megoldást javaslunk a közgyűlésnek – jelentette ki Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója. A szelektív gyűjtőszigetekről beszélt. A múlt héten megírtuk: a közgyűlés dönt arról, hogy megmarad-e a jelenlegi rendszer, drasztikusan csökkentik a szigetek számát, vagy mindet megszüntetik. A képviselő-testület ma ül össze.



Közben a Kistópart utca 1. szám alatti panel mögé visszakerült az Éva utcáról a szelektív sziget. Idén már másodjára vitték át a hulladékgyűjtőket, ezzel lapunkban többször foglalkoztunk. Az Éva utcán és a Kistópart utcán is arra panaszkodnak, hogy szeméthegy és bűz jár az edényekkel.



– Az biztos, hogy ha csak az embereken múlna, akkor térdig gázolnánk a szemétben – állapította meg Juhász Lajosné és barátnője, Szöllösi Imréné. – Szerintem a rendszeres lomtalanítás javítana az edények körül kialakult helyzeten. Nem tartom hatékonynak a jelenlegi lomtalanítási rendszert, mert az emberek egyszerűen nem veszik a fáradságot, hogy felemeljék a kagylót, és kérjék a lom elszállítását – tette hozzá Szöllösi Imréné.



Juhász Lajosné és Szöllösi Imréné arra is kitért, hogy nemrégiben ők gyűjtötték össze a szemetet a Kistópart utca és a Bajcsy-Zsilinszky kereszteződésénél. – A padokhoz egy konzervdobozt is kitettünk, hogy oda dobják a csikket, de minden kerül beléjük, csak az nem – elégedetlenkedett Juhász Lajosné.



